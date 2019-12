Qual é a lista de 2019 de Obama no Spotify?

O ex-presidente dos EUA acabou de revelar as suas 35 músicas favoritas de 2019. A lista inclui artistas como Lizzo, Lil Nas X e Bruce Springsteen.

A partilha das suas séries de televisão favoritas, e dos livros que marcaram o seu ano, bem como das músicas que mais gostou de ouvir, é já uma tradição de Barack Obama, que decidiu mostrar o tipo de música que ouviu no ano que está prestes a terminar.

"Do hip-hop ao country e ao The Boss, aqui estão as minhas músicas do ano", escreveu.

Entre as músicas destacadas pelo antigo ocupante da Casa Branca está a faixa "Old Town Road", uma colaboração entre Lil Nas X e Billy Ray Cyrus.

"Hello Sunshine", de Bruce Springsteen, do álbum Western Stars, também entrou na lista, que conta ainda com músicas de Mavis Staples, Maggie Rogers, The National, Solange, The Black Keys, Alicia Keys, DaBaby, Frank Ocean e Beyoncé, entre outros.

A lista completa inclui 35 músicas e pode ser ouvida aqui (Spotify):