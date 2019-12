Estes são os livros favoritos de Obama. Mas não os vai encontrar em português

Se vivesse em Portugal, o ex-presidente dos EUA, Barack Obama, não teria lido durante o ano que está a acabar nenhum dos livros que gosta. Essa é a primeira conclusão quando se analisa a lista que publicou no Instagram sobre os romances, não ficção e investigações, que lhe preencheram os tempos dedicados à leitura.

A segunda conclusão é a de que os seus gostos são muito variados, mas raramente está ausente a componente social. Isso pode-se ver com um dos romances, o que se inspira na separação de filhos e pais migrantes nas fronteiras norte-americanas, de Valeria Luiselli, ou a autobiografia do basquetebolista Andre Iguodala.

Todos os anos Obama faz esta lista, bem como o seu Top pessoal dos melhores filmes que viu e das melhores músicas que ouviu, e a curiosidade pelas suas preferência faz aumentar o número de curiosos que visitam a sua conta.

Para que ninguém perdesse esta "tradição que me diverte", escrevia no post.

Justifica também a razão porque faz estas listas todos os anos: "Mesmo estando muito atarefado com a vida familiar, o trabalho e os compromissos sociais e de voluntariado, é através da literatura e da arte que podemos valorizar as experiências do dia a dia."

Quais são então os livros que Barack Obama leu e não encontraria traduzidos na língua portuguesa se os procurasse nas nossas livrarias?

Lista

1 - The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, por Shoshana Zuboff

2 - The Anarchy: The Relentless Rise of the East India Company, por William Dalrymple

3 - Furious Hours: Murder, Fraud, and the Last Trial of Harper Lee, por Casey Cep

4 - Girl, Woman, Other, por Bernardine Evaristo

5 - The Heartbeat of Wounded Knee: Native America from 1890 to the Present por David Treuer

6 - How to Do Nothing: Resisting the Attention Economy, por Jenny Odell

7 - Lost Children Archive, por Valeria Luiselli

8 - Lot: Stories, por Bryan Washington

9 Normal People, por Sally Rooney

10 - The Orphan Master"s Son, por Adam Johnson

11 - The Yellow House, por Sarah M. Broom

12 - Say Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland, por Patrick Radden Keefe

13 - Solitary, por Albert Woodfox

14 - The Topeka School, por Ben Lerner

15 - Trick Mirror: Reflections on Self-Delusion, por Jia Tolentino

16 - Trust Exercise, por Susan Choi

17 - We Live in Water: Stories, por Jess Walter

18 - A Different Way to Win: Dan Rooney"s Story from the Super Bowl to the Rooney Rule, por Jim Rooney

19 - The Sixth Man, por Andre Iguodala