Putin e Erdogan acordam trégua na Síria

A Turquia e a Rússia chegaram a acordo sobre uma trégua na província de Idlib, no noroeste da Síria, para entrar em vigor à meia-noite, anunciou o presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

"Às 00.01 desta noite, ou seja, a partir da meia-noite, a trégua será posta em prática", disse Erdogan, após conversações com o homólogo Vladimir Putin, em Moscovo.

A reunião entre os presidentes da Rússia e da Turquia tinha exatamente como objetivo alcançar um cessar-fogo em Idlib, a última província síria fora do controlo de Damasco.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Um ataque aéreo atribuído ao regime -- mas que muitos consideram ter sido realizado pelos russos -- resultou na morte de 34 soldados turcos, a maior perda para Ancara desde o início da sua intervenção militar, em 2016.

A retaliação da Turquia foi devastadora, com ataques de drones e mísseis que mataram cerca de 200 soldados sírios e destruíram aviões, tanques e diverso equipamento militar.

"Chegámos a acordo sobre um documento conjunto", disse Putin, tendo acrescentado que esperava "servir como uma boa base para acabar com os combates na zona de desescalada de Idlib e acabar com o sofrimento da população civil".

Erdogan acrescentou que a Turquia se reserva o direito de "retaliar com todas as suas forças contra qualquer ataque" de Damasco, apesar da trégua. "O regime é o culpado pela quebra do acordo [de Sochi]", disse Erdogan.



A iniciativa de Erdogan de abrir as fronteiras para os migrantes e refugiados que querem a Europa como destino levou Bruxelas, que teme a repetição da crise migratória de 2015-2016, a responder com uma missão de intervenção rápida da Frontex, a agência europeia de fronteiras.

Diversos dirigentes europeus, do chanceler austríaco Sebastian Kurz ao comissário europeu Margaritis Schinas recusaram a pressão de Ancara e qualificaram a jogada turca de "chantagem".

Bashar al-Assad, o líder da Síria, alinhou o seu discurso com os dirigentes europeus. Em entrevista ao canal Russia 24, Assad acusou Erdogan de "enviar uma segunda onda de refugiados como forma de chantagear a Europa".

O presidente turco rejeitou as acusações de que está a chantagear a Europa e sublinhou que "a capacidade da Turquia tem um limite".