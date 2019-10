Puigdemont apresenta-se às autoridades belgas e recusa extradição para Espanha

Caixotes do lixo a arder e feridos nas ruas de Barcelona pela quarta noite

Catalunha está na rua e em greve. Estradas cortadas na fronteira com França e voos cancelados

O antigo presidente do governo regional catalão, Carles Puigdemont, que liderou o processo independentista em 2017 apresentou-se às autoridades belgas em Bruxelas esta sexta-feira, acompanhado dos seus advogados.

O executivo espanhol, pela voz do ministro do Interior em funções, Fernando Grande-Marlaska, já reagiu, declarando que Puigdemont deve ser entregue a Espanha. "Pode e deve ser extraditado para Espanha", afirmou o governante.

Puigdemont, de acordo com o El País, opõe-se à sua própria extradição para Espanha.

Em comunicado tornado público, o político catalão afirma "estar a seguir todos os passos oficiais que acompanham este procedimento [relacionado com a reativação esta semana do mandado de detenção"", afirmando ter "recebido a notificação", e sublinhando que se opõe à sua entrega a Espanha", de acordo com o La Vanguardia.

A justiça belga não anunciou ainda se interrogará Puigdemont, mas já fez saber que vai ser necessária "uma análise jurídica profunda" do caso, fazendo antever que o desfecho da situação será demorado.

Deverá ficar em liberdade para já

De acordo com o El País, o líder independentista deverá ficar em liberdade e ser citado para voltar a comparecer junto das autoridades nos próximos dias.

O líder independentista, que na sequência dos acontecimentos de há dois anos escapou para a Bélgica, na sequência da ordem de prisão por parte de Madrid de todos os políticos envolvidos na processo, encontra-se desde as primeiras horas desta sexta-feira em instalações judiciais da capital belga, de acordo a imprensa espanhola.

O Supremo Tribunal espanhol condenou na segunda-feira os 12 políticos catalães envolvidos no processo independentista de 2017 a penas de prisão entre os nove e os 13 anos, tendo reativado na mesma ocasião o mandado de detenção europeu de Carles Puigdemont.

A decisão do tribunal desencadeou uma onda de protestos na Catalunha que têm assumido proporções violentas, com confrontos entre manifestantes pró e contra a independência catalã, e entre estes e a polícia, e que culmina esta sexta-feira numa greve geral e numa grande manifestação nas ruas de Barcelona.

Esta terça-feira, Carles Puigdemont participou em Bruxelas nos protestos contra as condenações dos políticos catalães independentistas, frente ao edifício sede da Comissão europeia.

(Em atualização)