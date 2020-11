Professor assaltado enquanto dava aula online. Alunos viram e chamaram policia

Um professor foi assaltado enquanto dava uma aula online na sua casa, quarta-feira, na zona norte de São Paulo, no Brasil. Como estava numa aula virtual, toda a cena foi transmitida em direto e, apercebendo-se do que estava a acontecer, os alunos chamaram a polícia, que acabou por conseguir deter os assaltantes.

Mário Cândido Santos, professor de contabilidade, estava a dar uma aula para 20 alunos quando o episódio insólito aconteceu. "Eram vários ladrões dentro da minha casa. 'Quieto, isto é um assalto. Vamos limpar a tua casa. Onde está a tua filha, o dinheiro e as outras coisas?', perguntou-lhe um dos ladrões. Mário não deu conta da entrada dos larápios porque estava com auscultadores no ouvido na altura.

No vídeo é possível ver o exato momento em que os assaltantes entram na sala e tentam imobilizar o professor Mário, tapando-lhe a boca para ele não gritar, cobrindo-o depois com um lençol.

A filha do professor, 23 anos, que está grávida de oito meses, também foi feita refém, pois ao ouvir barulho desceu as escadas para perceber o que estava a acontecer "Foi uma noite de terror. Até a minha filha pegaram. Estavam sempre a dizer-me 'dá o dinheiro ou fazemos mal à tua filha'", relatou.

Os ladrões só não contavam com o facto de tudo o que se estava a passar estar a ser transmitido em direto, pois a câmara do computador nunca foi desligada. O que permitiu que os alunos percebessem que o professor estava a ser assaltado e chamassem a polícia. No total eram seis assaltantes. Quando a polícia chegou ao local cinco ainda tentaram fugir, mas foram todos presos.

De acordo com a Polícia Militar de São Paulo, os agentes do 18.º batalhão conseguiram chegar a tempo de surpreender os ladrões e apreender os objetos roubados.