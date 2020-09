Princesa Leonor está de quarentena depois de uma colega de turma ter testado positivo

Leonor, a princesa herdeira, teve apenas três dias na escola no arranque do ano letivo em Espanha. Um caso positivo levou que toda a turma ficasse de quarentena

A princesa Leonor vai ficar de quarentena durante 14 dias depois de uma colega de turma ter testado positivo para a covid-19. A herdeira ao trono de Espanha e os restantes colegas vão agora ficar em casa a acompanhar as aulas à distância, por via digital, tal como aconteceu com todos os estudantes espanhóis a 11 de março.

A notícia foi avançada pelo canal de televisão TeleMadrid, que indica que a colega da princesa das Astúrias contraiu o vírus através do pai.

A filha mais velha dos reis Felipe VI e Letizia apenas conseguiu ir às aulas presenciais no colégio Santa María de los Rosales, em Madrid, durante três dias, tendo sido aplicada esta sexta-feira a medida de isolamento de toda a turma, após a deteção de um caso positivo.

"Após a deteção de um caso positivo de covid-19 num dos alunos da turma a que pertence a Princesa das Astúrias, o Centro Escolar recomendou aos pais que os alunos da mencionada turma não comparecessem preventivamente nos próximos 14 dias", de acordo com o que determinam as autoridades sanitárias da comunidade de Madrid, refere o Palácio La Zarzuela, a residência oficial da família real espanhola em Madrid, citado pelo site ABC.

A princesa das Astúrias, que vai fazer 15 anos em outubro, irá então cumprir as regras sanitárias, tal como os reis e a irmã, a infanta Sofia, indicam os media espanhóis.

Na quarta-feira, as duas princesas foram vistas a deslocarem-se à escola para o início do ano letivo, mas as aulas presenciais ficaram agora interrompidas para a filha primogénita do rei espanhol.

No colégio Santa María de los Rosales, a princesa herdeira frequenta o ensino secundário na área das Ciências. Neste estabelecimento de ensino, professores e pessoal não docente foram testados à covid-19 na semana passada e todos tiveram resultado negativo, fez saber o site ABC.