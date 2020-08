É oficial. Primeiro-ministro do Japão vai demitir-se por motivos de saúde

Segunda vez no hospital em oito dias. Saúde do PM japonês preocupa

Está confirmado. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, de 65 anos, vai demitir-se. Um membro do partido japonês no poder confirmou, esta sexta-feira, que o líder do governo vai renunciar ao cargo, por razões de saúde, uma notícia que tinha sido avançada pelos media nipónicos.

Shinzo Abe deverá fazer o anúncio numa conferência de imprensa, agendada para as 17:00 locais (09:00 em Lisboa).

O gabinete do primeiro-ministro do Japão disse que a informação não podia ser confirmada de imediato, mas indicou que Abe estava reunido com altos responsáveis na sede do partido.

Abe terá anunciado a decisão durante a reunião de emergência do Partido Liberal Democrata. Tomomi Inada, que foi ministra da Defesa, citada pela AFP, admite ter ficado surpreendida com a saída de Abe do Governo. "Foi repentino e inesperado. Estou chocada", disse a jornalistas.

As preocupações sobre o problema crónico de saúde de Abe voltaram à discussão pública desde o início do verão e intensificaram-se neste mês, quando deu entrada por duas vezes num hospital de Tóquio, para realizar exames não especificados.

Abe, em 2007, demitiu-se abruptamente, na primeira vez que ocupou o cargo, também devido a problemas de saúde. Foi diagnosticado com colite ulcerosa, uma doença que ficou controlada com a ajuda de medicação, afirmou Abe quando voltou ao cargo de primeiro-ministro.

Lidera o Governo desde final de 2012, um recorde de longevidade para um primeiro-ministro japonês.

A notícia da saída de Abe originou perdas no mercado acionista do Japão: o índice Nikkei fechou a perder 1,41% enquanto o Topix desceu para 0,68%.

"As negociações, provavelmente, vão permanecer voláteis por enquanto, uma vez que o mercado irá estar atento ao seu sucessor", disse à AFP Toshikazu Horiuchi, um corretor da IwaiCosmo Securities.

Inada afirmou que Abe irá permanecer no cargo até que seja escolhido um sucessor, o que feito, provavelmente, através de uma eleição realizada pelo partido que está no poder.

A decisão foi "uma grande surpresa", disse Shinichi Nishikawa, professor de ciência política da Universidade Meiji, em Tóquio.

"A renúncia ocorre num momento em que o Japão enfrenta questões difíceis, incluindo as medidas contra o novo coronavírus", disse Nishikawa à AFP.

Entre os candidatos estão o vice-primeiro-ministro Taro Aso - que também exerce as funções de ministro das finanças - e o secretário-chefe de gabinete Yoshihide Suga.

Atualizado às 08:40