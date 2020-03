"Preparem-se!" É o alerta dos médicos italianos para os colegas da Europa

A carta escrita por médicos italianos, enviada à Sociedade Europeia de Medicina Intensiva e revelada pelo jornal The Independent, revela o impacto do Covid-19 nos hospitais de Itália, onde já foram infetadas 5883 pessoas, das quais já morreram 233 até este sábado (7 de março).

Os especialistas em terapia intensiva, Prof. Maurizio Cecconi, Prof. Antonio Pesenti e Prof. Giacomo Grasselli, da Universidade de Milão, revelaram na carta quanto foi difícil tratar pacientes com coronavírus. "Estamos a confrontar-nos com uma alta percentagem de casos positivos a serem admitidos nas nossas unidades de terapia intensiva, na margem dos 10% de todos os pacientes positivos", escrevem e lançam um aviso: "Desejamos transmitir uma mensagem forte: Preparem-se!".

Segundo estes especialistas, "um número muito alto" destes pacientes em terapia intensiva foram admitidos por insuficiência pulmonar grave causada pelo vírus e a precisar de ventiladores para os ajudar a respirar. Aconselharam, por isso, a que todos os hospitais da Europa a prepararem-se para os internamentos e alertaram o trabalho em contentores. "Aumentem a capacidade de ter unidades de cuidados intensivos e identifiquem os primeiros hospitais que podem gerir o aumento inicial da procura. Depois preparem áreas de cuidados intensivos para receber pacientes com Covid-19 em todos os hospitais, se necessário", aconselham ainda.

Por exemplo, no Reino Unido estão já a discutir como será preciso direcionar para os cuidados aqueles que terão maiores probabilidades de sobreviver no caso de não haver camas, ventiladores ou funcionários suficientes para cuidar do número de infetados, se as previsões piores se confirmarem.

Um consultor sénior de um grande hospital em Londres disse ao The Independent que a carta dos médicos italianos é preocupante. "Será difícil. Vai ser difícil. A minha preocupação pessoal é que muitos médicos e enfermeiros fiquem doentes, essa será uma crise. Se um terço das equipas se isolar, nesse momento deixaremos de conseguir responder".

Numa nota técnica, o médico italiano de cuidados intensivos Giuseppe Nattino, da província de Lecco, no norte da Itália,

partilhou o resumo clínico dos seus doentes na unidade em que está a trabalhar, e que os médicos descreveram como "assustadores". Nesta nota, o médico explica como os pacientes com coronavírus sofrem uma infeção grave nos pulmões, necessitando de grande apoio ventilatório. Revela ainda que o Covid-19 afeta a pressão sanguínea, o coração, os rins e o fígado, levando os doentes a um tratamento prolongado.

Giuseppe Nattino revelou também que há uma evolução inesperada e alarmante, que é a de pacientes mais jovens estarem a ser infetados, dizendo que a idade dos doentes varia na sua maioria agora entre os 46 e os 83 anos. "Os últimos dias mostraram uma população mais jovem afetada, que chega a hospitais sobrelotados e sobrecarregados", escreveu.