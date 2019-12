Portuguesa detida com cocaína na Austrália arrisca pena de prisão perpétua

Duas pessoas de nacionalidade portuguesa foram detidas nas últimas horas por tráfico de droga na Austrália e na Índia. Em Perth, Austrália, foi presa uma mulher de 42 anos que transportava vários quilos de cocaína na bagagem e que arrisca uma pena pesada que pode ir até prisão perpétua. Em Goa o detido é um homem, também de 42 anos, que entrava neste estado da Índia, território que é uma antiga colónia portuguesa, com cocaína, haxixe e MDMA para vender a turistas nesta época festiva da passagem-de-ano.

Na Austrália, a mulher de 42 anos foi detida no aeroporto de Perth quando agentes da polícia detetaram que transportava "vários quilos de cocaína" dissimulados na sua bagagem. A droga foi encontrada em seis embalagens de produtos de higiene pessoal cujo peso total era de 5 kg, embora a polícia admita que o peso exato da cocaína não esteja ainda determinado. A polícia de fronteira australiana publico no seu Facebook um vídeo com a revista à bagagem da portuguesa, identificada como Ana B. M.

A mulher chegou a Perth num voo de Doha capital do Qatar e foi interrogada, tendo sido determinada uma análise à sua bagagem. Entrava na Austrália com um visto de turista que já foi cancelado. Encontra-se detida e indiciada por tráfico de droga. De acordo com a imprensa australiana, compareceu esta segunda-feira perante um juiz do tribunal de Perth e ficou marcada nova audiência para 17 de janeiro.

Na Austrália, o tráfico de droga pode ser punido com pena até à prisão perpétua.

Cocaína ia dissimulada em embalagens de produtos de higiene pessoal © Australian Border Force

Em Goa, foi detido o homem de 42 anos, identificado como António F. R.. Foi apanhado domingo à noite pela polícia numa estação de comboios na posse de cocaína, MDMA e haxixe.

"O suspeito disse à polícia durante o interrogatório que veio para Goa de Pushkar, no Rajastão, com a intenção de realizar comércio de narcóticos durante a temporada de ano novo", disse o superintendente da polícia, Shobit Saxena, citado pelo The Times of India.

O oficial acrescentou que o português terá admitido que viajava frequentemente para vários destinos turísticos na Índia com o objetivo de vender droga. Por ter conhecimento desta atividade neste período do ano, a polícia goesa aumentou a vigilância e verificou que era a terceira visita do homem com nacionalidade portuguesa a Goa. Na estação ferroviária, o homem foi detido com cerca de 101g de MDMA, 110 de cocaína e 240 de haxixe, que levava no interior de uma mochila.

Nos últimos dias, a polícia de Goa prendeu vários indianos e estrangeiros que chegaram ao estado com a intenção de vender drogas a turistas.

Tráfico de droga leva muitos à prisão

O tráfico de droga é o crime que está na origem da maioria das detenções de portugueses no estrangeiro. O Relatório da Emigração, apresentado este mês pelo Observatório da Emigração, indica que em 2018 registaram-se 166 novas detenções de portugueses, número idêntico ao registado em 2017, com 168. Deste total, 81 estão detidos na Europa e 85 em países fora da Europa, sendo 136 homens e 30 mulheres.

Os dez países com maior número de detidos em 2018 foram França (34), Brasil (11), Moçambique (10), Espanha, Reino Unido, Senegal e Venezuela (nove cada), Emiratos Árabes Unidos e Hungria (com sete cada) e China (cinco).

O principal motivo das detenções continua a ser o tráfico de droga, com 33 casos. No entanto, no relatório refere-se que em 44 casos não existe informação e em 73 não foi possível apurar o motivo de detenção.