Por causa da Covid-19, foi despedido e perdeu o pai. Agora ganhou a lotaria

Joe Camp foi professor do ensino pré-escolar dos EUA durante 20 anos, em Charlotte, na Carolina do Norte, mas em setembro perdeu o emprego e, um mês depois, o pai, devido à pandemia do coronavírus. Na véspera de Natal, no entanto, a sorte bateu-lhe à porta: numa raspadinha ganhou 250 mil dólares.

O bilhete da série Gold Rush premiado nem sequer foi o primeiro que comprou. Camp contou que, na quinta-feira de manhã, como é seu hábito, foi comprar as duas raspadinhas da North Carolina Lottery à bomba de gasolina local.

O primeiro não deu nada, mas quando viu o segundo mal conseguiu acreditar naquele revês de fortuna. "Deixei-me cair de joelhos", contou numa notícia da NC Lottery citada pela CNN.

Camp, que é pai e já avô, disse que os 250 mil dólares que ganhou vão ser investidos no futuro da família. Nomeadamente, irão ajudar a financiar a conclusão dos estudos da filha e serão usados na compra de uma casa que pretende deixar aos netos.

"Quero ter alguma coisa que seja nossa", confessou o professor despedido. " Eu nunca tive nada meu. Nada me foi deixado em herança e é isso que eu quero fazer."

Camp admitiu que o despedimento e a morte do pai o deixaram numa situação de grande depressão e desalento. "Mas eu tenho muitos amigos e uma família que sempre me disseram para me aguentar firme e continuar a a acreditar em mim mesmo", disse.

A sua sorte mudou depois de o professor, com mais de 20 anos de experiência, se ter visto obrigado a tornar-se vender de automóveis para sobreviver.