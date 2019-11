Ponte colapsa em Toulouse e terá feito pelo menos um morto

Estas são as 30 pontes mais caras do mundo. Uma está em Portugal

Os bombeiros e a polícia ainda não forneceram confirmação oficial sobre possíveis vítimas, mas o jornal francês La Dépêche du Midi adianta que haverá pelo menos uma vítima mortal, um adolescente de 15 anos de idade, que seguia com a mãe. Há ainda registo de seis feridos e outros desaparecidos. A ponte de metal ligava Mirepoix-sur-Tarn e Bessières (Haute-Garonne), de acordo com a polícia.

"Existe uma vítima de 15 anos (cujo corpo foi encontrado) e a sua mãe (...), que estava no veículo, foi salva por testemunhas" do acidente, disse a procuradora de Toulouse, Dominique Alzéari.

As autoridades estão a procurar mais pessoas que poderão ter caído no rio Tarn, incluindo os motoristas de um camião e de uma carrinha que estavam a atravessar a ponte no momento do colapso, segundo afirmaram algumas testemunhas. Há "provavelmente outros desaparecidos", incluindo um motorista de um camião e de um terceiro veículo, disse o autarca da localidade, Etienne Guyot.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o La Dépêche du Midi , a ponte entrou em colapso por volta das 08:00 locais (07:00 em Lisboa), quando um veículo pesado, alegadamente com peso acima do permitido para passar na ponte, tentou atravessar. A infraestrutura aguenta um máximo de 19 toneladas.

Existem "três veículos envolvidos" e há dezenas de bombeiros no local, disse à AFP o presidente do conselho departamental de Haute-Garonne, Georges Meric. De acordo com a imprensa local, há cerca de cem socorristas no local, entre 80 bombeiros, 50 polícias, merguhadores, equipas de cães e ainda três helicópteros.

O colapso da ponte no município de Mirepoix sur Tarn (perto da cidade de Toulouse) levou ao corte da estrada D71.

A ponte com cerca de 150 metros de comprimento e cinco metros de largura (permitia a passagem de dois veículos ao mesmo tempo), construida em 1935, foi reformada em 2003. Segundo a autarquia, a última inspeção à infraestrutura decorreu em 2017.

A ponte antes do acidente © Twitter

[em atualização]