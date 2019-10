Polícia usou balas de borracha no aeroporto de Barcelona. "Estamos isolados", diz português

Susete Henriques com Lusa

Os Mossos d'Esquadra dispararam balas de borracha, no aeroporto de Barcelona, contra as centenas de manifestantes que ali protestam contra a condenação de dirigentes independentistas da Catalunha.

A ação policial destinou-se a evitar que os manifestantes forçassem a entrada no aeroporto de El Prat, onde centenas de manifestantes pró-independentistas gritam palavras de ordem e procuram obstruir o acesso aos terminais.

Segundo a polícia regional catalã, a ação de contenção permitiu "ganhar espaço de segurança" em zonas críticas do aeroporto, não tendo sido registada nenhuma detenção.

Já ao início da tarde, os Mossos d'Esquadra tinham feito uma investida contra os manifestantes, no acesso à estação de metropolitano do principal aeroporto de Barcelona, e pediram mesmo o auxílio de forças policiais nacionais.

Os manifestantes protestam contra a decisão do Tribunal Supremo, que condenou esta segunda-feira os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até 13 anos de prisão.

Mais de 100 voos já foram cancelados, sendo que em muitos casos a tripulação não conseguiu chegar ao aeroporto de El Prat, refere o El País. O jornal La Vanguardia adianta que mais de 30 pessoas ficaram feridas durante as cargas policiais no aeroporto, que se intensificaram no final da tarde.

Passageiro português descreve a confusão: "Estamos completamente isolados"

Ricardo Oliveira, 30 anos, médico, foi passar o fim de semana a Barcelona e tem voo de regresso a Lisboa marcado para as 20:00 desta segunda-feira. Dada a situação, resolveu deslocar-se para o aeroporto às 14:00, com seis horas de antecedência. Apanhou o metro e saiu numa estação antes do aeroporto para evitar a confusão e teve de percorrer os últimos 3,5 quilómetros a pé.

Passageiro português, Ricardo Oliveira, no aeroporto de Barcelona, onde manifestantes protestam contra a condenação de dirigentes independentistas da Catalunha © DR

Conseguiu chegar ao Terminal 2, com os manifestantes independentistas a bloquear zonas do aeroporto e a impedir a circulação. Ninguém deu orientações aos passageiros e, às 17:00, o passageiro português alcançou o Terminal 1, de onde vai partir o avião para Lisboa. Mas ainda conseguiu entrar na zona reservada ao embarque, uma vez que ficou retido na entrada no aeroporto.

"Os manifestantes chegaram primeiro do que a polícia ao Terminal 1 e bloquearam todas as entradas e saídas, não deixam entrar nem sair ninguém. A polícia está no meio, entre os manifestantes e os passageiros, e parece que não sabe o que fazem nem que decisão tomar. Estamos completamente isolados, numa zona onde nem sequer temos o que comer", disse o jovem português ao DN.

"Os manifestantes são jovens, entre 20 a 30 anos, e parece que estão em festa. Quem está pior são os passageiros, alguns com crianças, e ninguém lhes diz o que fazer", relata Ricardo Oliveira.

"Estamos presos, não conseguimos ir para outro terminal ou voltar para a cidade. Isto está um caos. Os ânimos estão a ficar exaltados entre manifestantes e polícia", adianta ainda o passageiro português.

Manifestantes protestam no aeroporto de Barcelona contra a condenação de dirigentes da Catalunha © REUTERS/Sergio Perez

Pep Guardiola pede uma solução

Em Manchester, Pep Guardiola fez uma declaração à imprensa a criticar a decisão judicial de condenar os dirigentes da Catalunha. "Esta luta só vai terminar quando a repressão parar e quando se encontrar uma solução pacífica e democrática. Pedimos à sociedade civil internacional que pressione os governos a encontrar uma solução", afirmou Pep Guardiola, o antigo treinador do Barça.

O técnico do Manchester City referiu que em Espanha existe "uma tendência autoritária na qual a lei antiterrorista" é usada para perseguir os dissidentes.

Manifestantes no aeroporto de Madrid

O aeroporto de El Prat é um dos principais alvos dos manifestantes, mas o grupo de ativistas Tsunami Democràtic anunciou também uma mobilização no aeroporto de Madrid (Barajas). Estarão a caminho do aeroporto da capital cerca de 1200 carros, refere o grupo em comunicado.

Dirigentes políticos condenados a penas de prisão

Os manifestantes protestam contra a decisão do Tribunal Supremo, que condenou esta segunda-feira os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até 13 anos de prisão.

O ex-vice-presidente da Generalitat, Oriol Junqueras, foi condenado, por unanimidade, a 13 anos de cadeia por delito de sedição e má gestão de fundos públicos.

Foram condenados a 12 anos de cadeia os ex-conselheiros Jordi Turull (ex-conselheiro da Presidência), Raul Romeva (ex-conselheiro do Trabalho) e Dolors Bassa (ex-conselheira para as Relações Exteriores) por delitos de sedição e má gestão.

O antigo titular do cargo de conselheiro do Interior, Joaquim Forn e Josep Rull (Território) foram condenados a 10 anos de cadeia.

Jordi Cuixart, responsável pela instituição Òmnium Cultural, foi condenado a nove anos de prisão por sedição.

Os factos reportam-se a 2017 sendo que os magistrados entendem que os acontecimentos de setembro e outubro do mesmo ano constituíram crime de sedição visto que os condenados mobilizaram os cidadãos num "levantamento público e tumultuoso" para impedir a aplicação direta das leis e obstruir o cumprimento das decisões judiciais.

"Os acontecimentos do dia 1 de outubro" (2017)" não foram apenas uma manifestação ou um protesto. Foi um levantamento tumultuoso provocado pelos acusados", referem os juízes do Supremo espanhol.

Sentenças "injustas e antidemocráticas", diz Quim Torra

Perante esta decisão judicial, o líder da Generalitat, Quim Torra, referiu que condenar os dirigentes políticos "é um insulto à democracia e um desprezo pela sociedade catalã".

"O governo e eu rejeitamos estas sentenças, por serem injustas e antidemocráticas, e por fazerem parte de um julgamento político e de uma causa contra o independentismo", acrescentou durante um discurso rodeado dos restantes membros do executivo catalão.

Torra pediu uma amnistia para os líderes independentistas que esta segunda-feira conheceram a sua sentença. Lembrou que fazer um referendo "não é um crime" e que este "não está contemplado no Código Penal".

E pede uma reunião urgente com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e com o rei Felipe VI. O teor da carta foi divulgado mais tarde. "A democracia espanhola perde com esta sentença do Supremo Tribunal toda a sua credibilidade", lê-se na missiva divulgada pelo jornal ABC.

Juiz reativa mandado de captura europeu contra Puigdemont

No Twitter, o ex-presidente da Generalitat autoexilado na Bélgica, Carles Puigdemont, reagiu à sentença. "100 anos de prisão no total. Uma barbaridade. Agora mais do que nunca, ao vosso lado e das vossas famílias. Toca a reagir, como nunca. Pelo futuro dos nossos filhos e filhas. Pela democracia. Pela Europa. Pela Catalunha".

O juiz de instrução Pablo Llarena já reativou o mandado de captura contra Puigdemont, que fugiu de Espanha a 30 de outubro de 2017 para não ter que enfrentar as mesmas acusações que os restantes ex-membros do governo catalão. É o terceiro mandado de captura europeu que é emitido pela justiça espanhola contra o ex-presidente da Generalitat, mas desta vez não inclui a acusação de rebelião.

Numa declaração institucional a partir de Waterloo, na Bélgica, Puigdemont afirmou: "Condená-los a eles é condenar dois milhões de pessoas que votaram no referendo". Defende que não há nem houve crime em propor aos cidadãos que decidissem o seu futuro.

"A sentença confirma a via da repressão", disse o ex-presidente da Generalitat, explicando que "hoje se reforça mais do que nunca a necessidade de viver num país verdadeiramente livre".

"Apesar das condenações injustas e inumanas, não nos vão afastar das nossas convicções. Pelo contrário, hoje fica mais claro que nunca a necessidade de viver num estado verdadeiramente democrático", afirmou.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, diz que ninguém está acima da lei © REUTERS/Sergio Perez

"Naufrágio de um projeto político", afirma o primeiro-ministro espanhol

O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, mostrou o respeito pela sentença, dizendo que o processo decorreu com todas as garantias e independência. "Todos os cidadãos somos iguais diante da lei. Ninguém está acima da lei", diz Sánchez, lembrando que "acatar a sentença significa a total conformidade".

"Numa democracia ninguém é julgado pelas suas ideias, mas por crimes", disse Sánchez, lembrando que a Constituição espanhola segue três princípios: o da igualdade dos cidadãos no cumprimento da lei, a diversidade territorial e a inviolabilidade da integridade territorial. "A violação destes três princípios é a base da sentença", referiu.

"O autogoverno catalão apoia-se no Estatuto [da Catalunha] que foi atropelado", defendeu o primeiro-ministro, que fala de uma sociedade catalã dividida pelo independentismo. "Hoje acaba um processo judicial exemplar. Hoje confirma-se o naufrágio de um projeto político, também a nível internacional. Só deixou dor à sua passagem", afirmou.

"Responderemos com prudência e serenidade. Esperamos contar com a cooperação de todas as forças leais à Constituição", disse Sánchez.

Mais tarde, a ministra do Trabalho, Migrações e Segurança Social, Magdalena Valério, disse ter esperança que a situação na Catalunha se "tranquilize", depois do aumento dos movimentos de desordem pública ocorridos na sequência da condenação dos dirigentes independentistas catalães.

"A Catalunha faz parte de Espanha, que é um país com um Estado de direito onde as sentenças devem ser acatadas", afirmou a governante.

À Lusa, a ministra do Trabalho espanhola referiu que "é legítimo que possa haver manifestações". "Mas elas têm de ser pacíficas e respeitar a lei de um Estado democrático de direita".