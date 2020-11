Trump discursa na Casa Branca para apoiantes sem máscara nem distanciamento

Biden venceu no Arizona e lidera no Wisconsin. Trump declara vitória antes de acabar a contagem de votos

Enquanto Donald Trump reclamava vitória e revelava que ia avançar para um recurso para o Supremo Tribunal, os apoiantes que ouviam presencialmente o discurso do presidente dos Estados Unidos, na Casa Branca, não utilizavam máscara nem mantinham o distanciamento social recomendado para combater a disseminação da pandemia de Covid-19.

Imagens da conferência de imprensa mostram uma sala cheia, mas com muito poucas pessoas a utilizar máscara.

Veja o vídeo:

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Donald Trump tem recebido muitas críticas quanto à forma como tem lidado com a pandemia, e, pelo menos, reservas por parte do especialista em doenças infeciosas Anthony Fauci, que o atual presidente ameaçou despedir pouco tempo após as eleições.

Contrariando Trump, que tem afirmado que os EUA estão a conseguir acabar com a pandemia, esta terça-feira, a coordenadora da equipa de resposta à covid-19 da Casa Branca pediu que haja uma "ação mais agressiva" para fazer face ao aumento de infeções pelo novo coronavírus.

"Já ganhámos estas eleições"

O candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, disse esta quarta-feira que já ganhou as eleições, mas que os democratas estão a tentar "roubar" as eleições, prometendo recorrer ao Supremo Tribunal. "Vamos recorrer para o Supremo Tribunal e tentar parar a contagem de votos", disse Trump, numa declaração na Casa Branca, perante uma audiência dos seus apoiantes, na Casa Branca.

Nem Trump nem Melania Trump, nem Mike Pence nem a sua mulher, Jill, usaram máscara.