Pequim acusa polícia de invadir consulado em Houston

Consulado dos EUA em Chengdu encerrou no sábado, 24 horas depois de Pequim ter dado ordem nesse sentido.

China ordena encerramento do consulado dos Estados Unidos em Chengdu

A tensão entre China e Estados Unidos atingiu um novo patamar nas últimas horas com uma disputa diplomática que envolve o encerramento de um consulado de cada país no território do outro.

O diferendo, já alimentado pela guerra comercial e acusações mútuas sobre a origem da pandemia, aumentou nas últimas semanas com a imposição por parte de Pequim de uma lei de segurança nacional em Hong Kong e com Washington a acusar o regime comunista de violação dos direitos humanos contra a minoria uigure em Xinjiang, no noroeste da China.

Na quarta-feira, a China anunciou que fora forçada pelos Estados Unidos a encerrar o seu consulado em Houston, numa medida descrita por Pequim como uma "provocação" e justificada por Washington como uma "medida preventiva" contra roubos de propriedade intelectual.

O secretário de Estado Mike Pompeo declarou na quinta-feira que o consulado chinês em Houston era "um centro de espionagem" chinês e "de roubo de propriedade intelectual" americana, em jeito de justificação ao ultimato dado pela administração, na terça-feira, aos diplomatas chineses para abandonarem aquela missão no prazo de 72 horas.

Em retaliação, Pequim ordenou na sexta-feira o encerramento do consulado dos Estados Unidos em Chengdu, tendo alegado que a decisão constitui "uma resposta legítima e necessária às medidas irracionais dos Estados Unidos".

Pequim acusa EUA de ter violado tratados internacionais, alegando que a polícia entrou no consulado chinês em Houston. © EPA/AARON M. SPRECHER

Hoje, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês acusou as autoridades norte-americanas de terem entrado indevidamente nas instalações do consulado de Houston, no momento em que foi decretada a ordem do seu encerramento.

"Quanto à entrada forçada pelos EUA nas instalações do consulado geral da China em Houston, a China expressa forte insatisfação e oposição resoluta", lê-se num comunicado da diplomacia chinesa.

"A China dará uma resposta adequada e necessária a isto", acrescenta o mesmo comunicado.

A declaração explica que o consulado de Houston é propriedade chinesa e que, segundo os tratados diplomáticos, as autoridades americanas não têm o direito de ali entrar.

Medida de contraespionagem

A sanção dos Estados Unidos ocorreu horas depois de ser conhecida a acusação de dois cidadãos chineses, apontados como responsáveis por ciberpirataria, em busca de informação sobre as investigações relacionadas com as vacina contra a covid-19.

Funcionários norte-americanos disseram que a medida não corresponde a um caso específico. "A certa altura uma pessoa simplesmente diz 'chega'", disse um alto funcionário do Departamento de Estado citado pela AFP.



Já um funcionário do Departamento de Justiça afirmou que a medida representa uma "mensagem" para que outros diplomatas chineses suspendam a espionagem industrial.

O mesmo Departamento de Justiça informou que um cidadão de Singapura se declarou culpado por usar a sua empresa de consultoria nos Estados Unidos para reunir informação que entregava a serviços de informações chineses.



A representação diplomática chinesa nos Estados Unidos abrange a embaixada em Washington e cinco consulados, incluindo o de Houston.

Já os Estados Unidos contam, por sua vez, além da embaixada em Pequim, com outros cinco consulados na China continental (Cantão, Xangai, Shenyang, Chengdu, Wuhan) e um em Hong Kong.



O consulado de Chengdu, inaugurado em 1985, cobre o sudoeste da China, incluindo o Tibete. Em 2013, a China pediu explicações aos Estados Unidos após a publicação na imprensa de um mapa, divulgado pelo ex-analista de segurança Edward Snowden, em que apareciam instalações de espionagem dos EUA no mundo, inclusive o consulado em Chengdu.