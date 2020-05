Pelo menos 20 mortos devido ao ciclone Amphan na Índia e Bangladesh

Pelo menos 20 pessoas morreram na Índia e Bangladesh devido à passagem de um ciclone, na terça-feira, que provocou danos ainda difíceis de avaliar e obrigou três milhões a serem retiradas das suas casas.

No Bangladesh, pelo menos oito pessoas morreram e na Índia o número de óbitos cresceu para uma dúzia, segundo um novo balanço das autoridades indianas.

A chegada do ciclone Amphan coincidiu com o combate à pandemia de covid-19, que ambos os países têm enfrentado com regras de confinamento que permanecem em vigor.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O comandante-adjunto da Força Nacional de Resposta a Desastres em Bengala, Kumar Ravi, garantiu que as suas equipas de resgate estão a procurar minimizar o impacto da pandemia com distribuição maciça de máscaras e desinfetantes para mãos.

O ciclone Amphan, o mais poderoso desde o início do século na baía de Bengala, chegou ao leste da Índia com ventos até 190 quilómetros por hora, anunciaram os serviços meteorológicos indianos.

"O ciclone atingiu terra firme. O 'olho' está sobre a ilha de Sagar", localizada no estuário do rio Hoogly, a cerca de 100 quilómetros a sul de Calcutá, disse o diretor do centro meteorológico regional, Sanjib Banerjee.

Chuvas torrenciais e ventos fortes estão a devastar Calcutá, arrancando árvores, causando inundações e cortando as telecomunicações.

Grande parte da capital do estado indiano de Bengala Ocidental está mergulhada na escuridão, tendo a eletricidade sido cortada preventivamente pelos fornecedores para evitar acidentes.

O Amphan foi classificado na segunda-feira como de categoria 4 (em 5) na escala Saffir-Simpson, com ventos entre 200 e 240 quilómetros por hora, e é o ciclone mais poderoso a formar-se no golfo de Bengala desde 1999. Naquele ano, um ciclone matou dez mil pessoas em Odisha.