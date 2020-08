"Patética!": Trump ataca a sua coordenadora de resposta à covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou à sua coordenadora de resposta à covid-19, Deborah Birx, "patética", depois de a médica emitir um alerta sombrio sobre o aumento de casos da doença, agora amplamente disseminada no país.

Irritado com o que considera uma cobertura pessimista dos media sobre a sua gestão da pandemia, Trump disse que Birx se curvou perante a pressão para parecer negativa. "Deborah mordeu o anzol e atingiu-nos. Patética!", twitou o presidente republicano.

No domingo, Birx declarou à CNN que os Estados Unidos, que somam quase 155.000 mortes pela covid-19, estão a entrar numa "nova fase" de propagação viral. "O vírus propagouse de forma extraordinária. Está presente tanto nas zonas rurais como urbanas", apontou.

Trump disse que Birx falou depois de ser atacada pela presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, líder da oposição democrata no Congresso. Pelosi e outros democratas afirmaram que Birx, uma especialista em saúde pública de renome, está disposta a adaptar as suas mensagens para obter a aprovação de Trump. "Acredito que o presidente está a divulgar desinformação sobre o vírus, e ela foi nomeada por ele. Então, não tenho confiança nela", declarou Pelosi à ABC no domingo.

A Casa Branca saiu em defesa de Birx após essas declarações. "É profundamente irresponsável por parte da presidente da Câmara Pelosi tentar repetidamente minar e criar desconfiança pública na dra. Birx, a principal profissional de saúde pública da força-tarefa do coronavírus", twitou a diretora de Comunicação Estratégica, Alyssa Farah.

Depois da entrevista de Birx à CNN, porém, Trump mudou de tática nesta segunda-feira. "Assim que a Louca Nancy Pelosi disse coisas horríveis sobre a dra. Deborah Birx, atacando-a por ela ser muito positiva sobre o excelente trabalho que estamos fazendo para combater o vírus da China, incluindo Vacinas e Terapêutica (...) Deborah mordeu o anzol. Patética!", twitou.

O outro importante rosto da resposta médica dos Estados Unidos à pandemia do novo coronavírus, o dr. Anthony Fauci, tem sido frequentemente tratado com desdém pela Casa Branca e, às vezes, pelo próprio Trump. © EPA/Andrew Harrer / POOL

As avaliações regulares de Fauci sobre o progresso da doença no país contrariam regularmente as versões mais otimistas promovidas pelo presidente.

Trump chamou Fauci de "alarmista", sugerindo que ele está enganando o público e, na semana passada, disse que era injusto o médico receber índices de aprovação pública muito mais altos do que ele próprio.