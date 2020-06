Passageiro esqueceu-se de três quilos de ouro num comboio suíço

As autoridades suíças estão à procura do proprietário de mais de três quilos de lingotes de ouro que ficaram esquecidos em outubro num comboio. O ouro vale 182 mil francos suíços, ou seja, cerca de 170 mil euros.

Os lingotes foram encontrados numa carruagem do comboio que fez a ligação entre St. Gallen, no norte da Suíça, e Lucerna, no centro do país.

O dono tem cinco anos para reclamar o ouro, que está ao cuidado da procuradoria de Lucerna.

Após oito meses de "extensas investigações", as autoridades não conseguiram encontrar pistas que permitam descobrir o proprietário. Por isso resolveram tornar o caso público, publicando um anúncio no jornal oficial da região, segundo o jornal local Luzerner Zeitung.