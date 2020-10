Padre ortodoxo ferido a tiro à porta de igreja em Lyon. Suspeito em fuga

Um homem armado com uma caçadeira de canos serrados feriu um padre ortodoxo na cidade francesa de Lyon, estando ainda em fuga.

O padre, de nacionalidade grega, estava a fechar a igreja quando o ataque aconteceu e está em estado grave, segundo indicou à AFP uma fonte policial. Terá sido atingido com pelo menos dois tiros.

As autoridades estão a investigar se este será mais um atentado em França ou algum problema pessoal entre os dois. A vítima indicou não conhecer o agressor enquanto estava a ser retirada do local, que se encontra cercado pelas forças policiais.

Mas o caso surge dois dias depois da morte de três pessoas numa igreja de Nice, num atentado terrorista. O suspeito do crime, um tunisino de 21 anos que entrou ilegalmente na Europa em finais de setembro, foi baleado pela polícia.

A França está em estado de alerta máximo para eventuais atentados, tendo o presidente destacado sete mil militares para reforçar a segurança de igrejas e escolas por ocasião do feriado católico do Dia de Todos os Santos.

O ataque de Nice surge depois de o mundo muçulmano ter expressado o seu desagrado com a política do presidente francês, Emmanuel Macron, que disse que o islão está em crise em todo o mundo e defendeu a publicação das caricaturas do profeta Maomé.