Os pubs reabriram. E a polícia garante: "bêbados não conseguem manter distanciamento social"

Os pubs reabriram no sábado em Inglaterra e a primeira noite de pós-confinaamento viu milhares e milhares de pessoas precipitarem-se para ir beber um copo. No mesmo dia em que cabeleireiros, cinemas e parques temático se juntaram a bares e restaurantes para voltar a receber clientes, com regras muito rígidas de distanciamento social, o alerta veio da polícia: quando se está bêbado, não se consegue manter esse distanciamento tão necessário para evitar uma segunda vaga de covid-19.

"É claríssimo que quem vai a um bar e bebe demais não vai respeitar a distância de mais de um metro recomendada", afirmou John Apter, presidente da Federação de Polícia britânica.

As imagens não enganam, as ruas do Soho em Londres encheram-se no sábado à noite de pessoas desejosas de ir saborear a sua "pint". Até de madrugada. O próprio Apter, que esteve de serviço durante a noite contou ao The Guardian como teve de lidar com "homens nus, bêbados divertidos, bêbados zangados, brigas e mais bêbados zangados". E nenhum deles estava a respeitar o distanciamento social.

As ruas do Soho, em Londres, encheram-se na primeira noite em que os pubs reabriram © EPA/VICKIE FLORES

No Nottinghamshire, quatro pessoas foram detidas e os pubs acabaram por fechar mais cedo devido a comportamentos anti-sociais relacionados com o excesso de consumo de álcool.

No primeiro dia de desconfinamento, o primeiro-ministro Boris Johnson pediu a todos os britânicos para respeitarem as regras e evitarem uma segunda vaga da pandemia. O epidemiologista Chris Whitty recordou que o vírus está aí para ficar e "nenhum de nós acredita que esta é uma experiência sem riscos. Não é, de todo, por isso temos de tomar todas as precauções e respeitar as regras".

E recordando que há certos ambientes suja função é juntar as pessoas, Whitty apelou a que todos procurassem "manter as distâncias enquanto aproveitam os pubs".