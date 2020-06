Os cafés de Bruxelas reabriram e houve uma corrida à cerveja

Após mais de três meses de confinamento, alguns bares de Bruxelas reabriram esta segunda-feira e os belgas estavam mais do que preparados. Mas no L'Union, um bar do bairro de St Gilles, tiveram de esperar algum tempo - e de dar espaço uns aos outros. Eram 9.30 quando o primeiro cliente pediu uma cerveja, mas ficou desiludido: "Ainda não temos cerveja. Não antes das 11.00".

Conformado diante de um chá verde, o cliente senta-se a contar os minutos. Mas o café, que como muitos na capital belga, deve 60% do seu lucro ao consumo de cerveja, mal pode esperar por voltar ao ativo e recuperar as perdas dos meses em que esteve encerrado.

Os clientes, esses estão a voltar. Casais, pequenos grupos de amigos, um velhote solitário, pessoas em teletrabalho com os seus computadores portáteis espalham-se pelas meses diante dos seus cafés, enquanto esperam pela hora da cerveja. "Estava um pouco preocupado antes", admite Bart Lemmens, de 58 anos, que há um quarto de século gere o bar de cadeiras desemparelhadas e balcão em metal. "Não somos um local gastronómico. Trabalhamos para criar uma atmosfera de convívio e tive medo que tivéssemos perdido isso. Mas o que é que aconteceu? Fomos invadidos!", brinca. Mas as coisas não são exatamente como eram antes. O número de empregados diminuiu e as mesas foram afastadas para criar uma distância de segurança.

Lemmens estava preocupado se teria de "fazer de polícia" para garantir que o distanciamento social era respeitado, mas até agora os seus clientes habituais têm sido muito bem comportados. Pelo menos a maioria.

Beijar perigosamente

"Olá chefe! Tenho direito a um beijo?", pergunta uma das primeiras a chegar. Pausa, sorrisos e depois um beijo no rosto, ao estilo belga. "Vamos viver perigosamente!"

Um pouco por toda a cidade a cena repete-se. No bairro comercial de Etterbeek, o dono do café Petit Paris está demasiado ocupado a servir os clientes apara falar. "Fico feliz. Senti falta do lado social da vida", confessa Jacques, de 66 anos, enquanto saboreia o seu café depois de deixar um amigo no hospital ali perto.

© EPA/STEPHANIE LECOCQ

Longe dos bairros da classe trabalhadora, as coisas estão mais calmas. Cartazes colocados no bar em frente ao edifício Berlaymont, sede da União Europeia, e que serve os políticos, diplomatas e jornalistas que ali trabalham avisam que não vai reabrir até 15 de junho. Também na Grand Place a falta de turistas é notória, apesar de os cafés terem expandido as esplanadas para respeitar a distância de segurança.



A pandemia - que no seu auge matou mais belgas per capita do que na vasta maioria dos outros países - vai deixar marcas no país, mas uma coisa parece intocada: o gosto dos belgas pela cerveja. .