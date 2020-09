Alerta da OMS: "Em outubro, novembro, veremos mais mortalidade"

Os maiores aumentos nas infeções registaram-se em três países, com 94.372 na Índia, 45.523 nos EUA e 43.718 no Brasil.

Espanha faz esta 2.ª feira primeiro ensaio clínico com humanos de vacina contra a covid-19

O número de infeções diárias em todo o mundo atingiu um novo recorde no domingo, com 307.930 novas infeções confirmadas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), citada pela BBC.

Mais de 5.500 novas mortes também foram registadas, elevando o total global para 917.417.

Os maiores aumentos nas infeções registaram-se em três países, com 94.372 na Índia, 45.523 nos EUA e 43.718 no Brasil.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A notícia chega na mesma altura em que a OMS alerta que a Europa provavelmente verá um aumento no número de mortes diárias em outubro e novembro.

"Vai ficar mais difícil ... em outubro, novembro, veremos mais mortalidade", disse o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, à agência de notícias AFP hoje.

O número de casos tem aumentado em vários países europeus nas últimas semanas, com Espanha e França tendo os maiores picos.