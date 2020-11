OMS defende escolas abertas. "Devemos assegurar o ensino aos nossos filhos"

Um "cofre" com amostras de vírus e patogénicos. A ideia da OMS para responder a crises sanitárias

A Organização Mundial de Saúde (OMS) defendeu esta quinta-feira a necessidade de manter as escolas abertas durante a pandemia de covid-19 e considerou que podem evitar-se os confinamentos se forem aumentadas as medidas de proteção.

"Devemos assegurar o ensino aos nossos filhos", afirmou o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, sublinhando que as crianças e adolescentes não são impulsionadores principais do contágio e que o fecho de escolas não é eficiente.

Hans Kluge frisou também que os confinamentos são "uma perda de recursos" e que provocam muitos efeitos secundários, como danos na saúde mental ou aumento da violência de género.

De acordo com o mesmo responsável, esta medida seria evitável se o uso de máscaras fosse superior a 90% entre a população.

Esta posição sobre os confinamentos vem no seguimento do que a OMS já tinha referido em outubro. Na ocasião, o responsável para a covid-19 na Europa, David Nabarro, pediu aos governos para que não utilizem o confinamento como principal método para controlar a disseminação do coronavírus.

"Os confinamentos têm apenas uma consequência que nunca deve ser subestimada: tornar os pobres muito mais pobres", afirmou em entrevista ao The Spectator.

"Nós, da OMS, não defendemos os confinamentos como principal meio do controlo do vírus", acrescentou.

David Nabarro defendeu um meio-termo, que significa manter a economia e a vida social enquanto se controla o vírus, o que exige um "alto nível de organização por parte dos governos e uma notável adesão por parte das pessoas", enfatizando a combinação de várias medidas como "distanciamento físico, proteção facial, higiene, isolamento de doentes e proteção de pessoas vulneráveis" como um método eficaz.