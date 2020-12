O monte Evereste "cresceu". China e Nepal chegam a acordo em relação à nova altura

Onze toneladas de lixo e quatro corpos. Operação de limpeza no Evereste

Encontrados microplásticos em neve do Evereste a mais de 8 mil metros de altitude

A China e o Nepal anunciaram esta terça-feira que o Monte Evereste tem 8848,86 metros de altura, pondo fim a uma discrepância nas medições feitas pelos dois países. O local mais alto da Terra acabou por ficar ainda mais alto.

É quase mais um metro da altura em relação à medição até agora reconhecida pelo Nepal (8848 metros) e mais quatro metros em relação ao que a China dizia (8844,43 metros): a diferença prendia-se com o facto de os dois países discordarem sobre se devia ou não incluir-se a neve no topo da montanha.

"A altura do Monte Evereste é de 8848,86 metros", disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, num anúncio conjunto, durante uma videoconferência com o homólogo do Nepal, Pradeep Gyawali.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A nova altura foi acordada depois de os dois países enviarem agrimensores, os profissionais aptos a demarcar e medir terrenos, para os seus respetivos lados da montanha, nos últimos dois anos.

Havia um debate sobre a altura real do pico e a preocupação de que este tivesse encolhido após um grande terremoto, ocorrido em 2015.