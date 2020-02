Há mais 116 mortes na China. O total de vítimas sobe para perto de 1500

Houve mais 116 mortes provocadas pelo coronavírus na China, segundo dados revelados pelas autoridades de saúde da província de Hubei. Os novos casos registados são 4.823, diz o comunicado diário da entidade chinesa da província onde se situa a cidade de Wuhan, onde o coronavírus começou a propagar-se em dezembro de 2019.

O número global de casos confirmados de coronavírus em todo o mundo ultrapassou já os 60 mil (60.015), com a grande maioria dos casos na China continental.

O navio de cruzeiro americano Westerdam, proibido de atracar em cinco portos asiáticos por receio de contágio do novo coronavírus chegou esta quinta-feira ao Camboja, onde os cerca de 1.500 passageiros poderão finalmente desembarcar.

O número de infetados com o novo coronavírus a bordo do cruzeiro Diamond Princess subiu para 218, anunciou esta quinta-feira o Governo japonês, que mantém em quarentena no navio atracado ao largo do país.