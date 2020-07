Nudismo na praia punido em Itália. Seis homens multados em 3300 euros cada

Ficou cara a experiência de ir nu apanhar sol numa praia em Itália. Seis homens foram identificados e multados pela polícia italiana por fazerem nudismo em praias de um lago no norte do país. Apesar de não cumprirem as regras impostas pela pandemia de Covid-19, os naturistas foram multados por ultraje à decência pública em 3.333 euros cada.

Os seis naturistas foram apanhados em flagrante pela polícia que patrulhava as praias de Abbadia Lariana na tentativa de impor medidas de distanciamento social e fiscalizar o uso obrigatório de máscara.

Os seis homens, com idades entre os 43 e os 68 anos, não estavam todos juntos e foram localizados em dois locais diferentes. Foram aplicadas a cada um coimas de 3.333 euros, seguindo o artigo 726 do código penal italiano, por atos contrários à decência pública. No total são quase 20 mil euros em multas. Supostamente, estavam em locais onde a prática de nudismo não é permitida. A zona é muito frequentada por famílias com crianças, informa o jornal Corriere della Sera..

A imprensa italiana relata que os homens foram avistados desde o barco da polícia no domingo. A polícia local tem vasculhado as praias do lago Como a pé e com barcos-patrulha devido a várias aglomerações de pessoas. As autoridades da região da Lombardia têm lutado para impedir que as pessoas se juntem em grupos nas praias locais neste verão.

Cerca de 70 pessoas foram identificadas pela polícia nas praias, principalmente turistas da Europa do Sul e do Leste da Europa, além de pessoas de províncias vizinhas, por não cumprirem as regras impostas.

A Lombardia foi mais atingida pela Covid-19 do que qualquer outra região italiana. Embora o isolamento tenha sido gradualmente levantado, é obrigatório o uso de uma máscara, mesmo ao ar livre. Neste caso, os banhistas não usavam máscara nem mais nada.