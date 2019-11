Nova Deli raciona carros depois de atingir níveis máximos de poluição

Os recordes de poluição não são uma novidade para a capital indiana, mas na última semana um nevoeiro espesso reforçou o alerta. Nova Deli volta a racionar a quantidade de carros que circulam pela cidade numa tentativa de diminuir os níveis de poluição e quem não cumprir será multado.

Os carros particulares poderão percorrer as estradas em dias alternados, entre quatro e 15 de novembro. Os dias em que os indianos podem conduzir são ditados pela terminação da matricula do veiculo, ou seja, se esta acaba num número par ou num número impar, indica a BBC. As restrições estão em vigor entre as 8:00 e as 20:00 de segunda-feira a sábado. E quem ignorar esta indicação sujeita-se a multa de quatro mil rupias (cerca de 50 euros).

De fora do racionamento ficam os transportes públicos, os veículos de emergência, táxis, motas, bicicletas, membros do governo, juízes, embaixadores e mulheres que conduzem sozinhas.

A medida deverá afastar das estradas todos os dias centenas de carros. No entanto, a dúvida sobre o contributo do racionamento persiste, uma vez que todos os dias circulam, só em Nova Deli, 20 milhões de carros. Desde 2016 que o Governo obriga à redução dos carros que circulam na capital, sem grandes melhorias dos níveis de poluição.

EPA/HARISH TYAGI © Desde sexta-feira, que uma nuvem de poluição cobre a capital da Índia.

Na sexta-feira, a nuvem de poluição que envolveu a cidade obrigou o Supremo Tribunal a encerrar escolas, parar obras e proibir o fogo de artificio. O Governo distribuiu ainda cinco milhões de máscaras nos estabelecimentos de ensino e as autoridades pediram à população que evitasse sair de casa e praticar qualquer atividade física.

O ministério da Saúde indiano admitiu que não tinha sequer dígitos suficientes nos monitores que se encontram espalhados pela cidade para registar o nível de poluição a que a capital está sujeita atualmente.

A qualidade do ar na Índia revela níveis de poluição mais elevados todos os anos, é neste país que se encontram 15 a 20 das cidades mais poluídas do mundo. Tendo, em 2014, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificado Nova Deli como a cidade mais poluída do mundo; estima-se que 700 milhões de habitantes estejam expostos a níveis tóxicos de dióxido de carbono, correndo risco grave de contrair doenças respiratórias. De acordo com a OMS um terço das mortes por acidente vascular cerebral, cancro do pulmão e doenças cardíacas estão relacionadas com a poluição do ar. "O efeito é o mesmo que fumar", alertou a organização no seu site.

Os episódios de contaminação do ar são recorrentes, mas pioram no outono e no inverno, quando as cidades de Punjab e Haryana fazem queimadas para limpar os campos. Os níveis de dióxido de carbono, de enxofre e de nitrogénio aumentam ainda devido ao fogo-de-artifício disparado durante a festa Diwali, que se realiza a 27 de outubro.