Mulher eslovena condenada por cortar a mão para receber dinheiro do seguro

O Tribunal Distrital de Ljubljana, na Eslovénia, condenou, esta sexta-feira, uma mulher a dois anos de prisão por ter cortado a sua mão para receber dinheiro do seguro.

Também o namorado, oito anos mais velho (com 30 anos), acusado de a ter incentivado, ficará preso durante três anos, decretou o mesmo tribunal, segundo a agência de notícias eslovena, STA.

Não ficou claro se o casal pretende ou não recorrer da decisão do tribunal.

A mulher, Julija Adlesic, foi detida no final do ano passado por ter cortado a sua mão a partir do pulso com uma serra circular para obter quase 400 mil euros do seguro. Este era o terceiro acidente que tentava provocar desde janeiro de 2019, quando assinou cinco seguros de vida com diferentes empresas.

De acordo com a polícia, Julija Adlesic esperava conseguir cerca de 380 mil euros em indemnizações distribuídos por pagamentos mensais de três mil euros.

Depois de cortar a mão, a mulher não se dirigiu ao hospital de imediato propositadamente na esperança de receber uma indemnização por invalidez permanente num valor três vezes superior ao dos acidentes, segundo as autoridades, que conseguiram levá-la para uma unidade hospitalar na capital da Eslovénia a tempo da operação de recuperação da mão.