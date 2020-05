Morreu Stanley Ho. Magnata do jogo de Macau tinha 98 anos

O magnata do jogo de Macau Stanley Ho morreu esta terça-feira aos 98 anos, em Hong Kong, noticiou a imprensa local. Em Portugal, estava ligado ao Grupo Casino Estoril - que inclui o Casino Estoril, mas também o Casino Lisboa e o Casino da Póvoa.

Figura incontornável no antigo território administrado por Portugal, e um dos homens mais ricos da Ásia há décadas, a fortuna pessoal de Ho foi estimada em 6,4 mil milhões de dólares (5,9 mil milhões de euros), quando se reformou em 2018, apenas alguns meses antes do 97.º aniversário, referiu o jornal South China Morning Post, de Hong Kong, cidade onde vivia.

Stanley Ho fica para a história como o magnata dos casinos de Macau, terra que abraçou como sua e cujo desenvolvimento surge indissociavelmente ligado ao seu império do jogo.

O nono filho de uma família de empresários

Nascido a 25 de novembro de 1921 em Hong Kong, Stanley Ho fugiu à ocupação japonesa para se radicar na então portuguesa Macau, onde fez fortuna ao lado da mulher macaense, oriunda de uma das mais influentes famílias da altura.

Na década de 1960, conquista, com a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, o monopólio de exploração do jogo, que manteve por mais 40 anos, até à liberalização, que trouxe a concorrência dos norte-americanos, ainda assim longe de lhe roubar a hegemonia.

Stanley Ho viria a deixar o seu 'cunho' na transformação do território -- desde a dragagem dos canais de navegação -- uma das imposições do próprio contrato de concessão de jogos -- à construção do Centro Cultural de Macau, do Aeroporto Internacional ou à constituição da companhia aérea Air Macau.

Ao longo da sua vida de empresário ligado ao sector do jogo, Stanley Ho nunca se cansou de explicar as suas origens: um pai bem instalado na vida que perde a fortuna na guerra, um filho ambicioso que troca os estudos pelos negócios, que troca a britânica Hong Kong pela portuguesa Macau e que na cidade faz fortuna ao lado da mulher Clementina.

Apesar de ter negado dezenas de vezes seguir orientações de mestres de feng-shui, Stanley Ho era apontado como alguém que não tomava uma decisão sem consultar os adivinhos chineses, mas certo é que a vida do magnata está recheada de conceitos e preconceitos que o ligam à geomancia chinesa.

Ninguém se lembra de passar no hotel Lisboa sem ver obras e ninguém se recorda de alguma palavra menos carinhosa a Clementina Leitão Ho, a sua "adorada esposa" como mandou escrever nos ramos de flores que levou ao funeral da sua única, pelo menos conhecida, verdadeira mulher, apesar de serem conhecidas outras três mulheres e 13 filhos fora do casamento.

Mesmo depois da morte de Clementina, Stanley Ho dizia querer continuar a cumprir os seus desejos de apoio aos mais desfavorecidos e à educação em português na cidade, valorizando a condição de macaense da esposa.

Com quatro "famílias" e 17 filhos - Robert, filho de Clementina, morreu com a mulher num acidente na marginal em Lisboa deixando duas filhas que ficaram a cargo de Stanley Ho - o magnata está ligado ao desenvolvimento de Macau e Macau ao crescimento da sua fortuna.

Ganhou milhões, mas também investiu milhões e durante anos foi o principal empregador privado da cidade.

De nacionalidade chinesa, britânica e portuguesa, Stanley Ho era um produto de Macau, de Hong Kong e da China, um patriota que ia a leilão comprar antiguidades roubadas à mãe-pátria.