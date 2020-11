Morreu o secretário-geral da Organização para a Libertação da Palestina vítima da covid-19

Saeb Erekat, o secretário-geral da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) que morreu nesta terça-feira, aos 65 anos, semanas depois de ser hospitalizado com Covid-19, era um veterano negociador e político palestiniano que conduziu as relações com as potências mundiais durante décadas.

Na ausência de negociações com Israel nos últimos anos, incluindo o colapso da relação entre a Palestina e os EUA durante a presidência de Donald Trump, Erekat tornou-se uma voz eloquente em defesa da causa do povo palestiniano.

O presidente Mahmud Abbas descreveu a morte de Erekat como uma "grande perda" para o seu povo.

Académico e autor cujo domínio perfeito do inglês costumava ser temperado com humor, Erekat fez parte de todas as equipas destinadas a negociar com Israel desde 1991, com a notável exceção daquela que elaborou secretamente os Acordos de Oslo em 1993.

Nascido em Jerusalém em 1955, e crescendo à sombra da vitória esmagadora de Israel sobre os seus vizinhos árabes na Guerra dos Seis Dias de 1967, Erekat, pai de quatro filhos, dedicou grande parte de sua vida a tentar encontrar uma solução para a crise israelo-árabe.

No entanto, a solução de dois estados pela qual ele batalhou durante tanto tempo tornou-se cada vez mais ameaçada em face da construção de colonatos israelitas, da violência esporádica, da paralisação dos esforços de paz e das próprias divisões entre palestinianos.

Em 2015, quando irrompeu uma onda de ataques palestinianos com armas e carros armadilhados, Erekat culpou as políticas do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu pela violência.

"Eu condeno aqueles que destroem a esperança", disse Erekat à AFP na época, quando questionado se via a necessidade de condenar os ataques palestinianos.

"Eu condeno aqueles que escolheram colonatos e ordens ao invés da paz e negociações. Não tolero a morte de civis ... sejam israelitas ou palestinianos.

"Sou um homem de paz. Quero fazer a paz. Reconheço o direito de Israel de existir."

Interlocutor-chave

Erakat, membro do parlamento palestiniano desde 1996, era próximo de Yasser Arafat, o líder histórico do movimento nacional palestino.

Tornou-se uma figura-chave no cenário político palestiniano, um interlocutor indispensável para enviados estrangeiros e um tático diplomata que sabia também elevar o tom e manifestar indignação quando necessário.

Nos últimos anos, desempenhou o cargo de secretário-geral da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) e foi uma presença forte no círculo interno do presidente palestiniano Abbas.

Erakat foi um dos maiores críticos da política de Israel de não devolver os corpos de palestinianos mortos durante os ataques contra israelitas, especialmente depois de o seu próprio sobrinho ter sido morto a tiros junto a um posto de controlo na Cisjordânia, em junho.

Depois de vários anos a lutar contra uma fibrose pulmonar, Saeb Erekat foi submetido a um transplante de pulmão nos EUA em 2017.

A 9 de outubro deste ano, a OLP anunciou que o seu secretário-geral estava infetado com Covid-19 e, em 18 de outubro, Erekat foi internado no hospital Hadassah Ein Kerem de Israel.

Os "Palestine Papers"

Erekat foi um arquiteto de longa data das negociações que aspiravam ao fim do conflito israelo-palestiniano.

Participou da fracassada reunião em Camp David, em julho de 2000, e das negociações de setembro de 2010 em Washington, que pararam na sequência da construção de colonatos de Israel.

Saeb Erekat foi também o negociador-chefe em 2014, quando o então presidente dos EUA, Barack Obama, tentou reiniciar os esforços de paz.

Nomeado em 2003 para chefiar a equipa de negociação da OLP, Erekat renunciou brevemente ao cargo em 2011 devido ao roubo de documentos do seu escritório, papéis que ele disse terem sido "adulterados".

Em causa, mais de 1.600 documentos sobre as negociações com Israel entre 1999 e 2010, divulgados em janeiro de 2011 pelo canal Al-Jazeera, com sede no Catar, e apelidados de "The Palestine Papers".

As autoridades palestinianas tiveram de limitar os danos causados ​​pela publicação, que mostrou como os negociadores palestinianos estavam preparados para oferecer concessões significativas sem garantir garantias israelitas em questões-chave como Jerusalém Oriental e o destino dos refugiados.

Embora os documentos não tenham causado grande agitação na opinião pública palestiniana, a posição de Erekat ficou enfraquecida na época, pelas suspeitas de que os supostos autores da fuga de documentos trabalhavam para a equipa de negociação da OLP que ele chefiava.

Ex-jornalista do diário independente Al-Quds, em Jerusalém Oriental, Erekat fez bacharelado e mestrado em ciências políticas pela Universidade de São Francisco, nos EUA.

Também se doutorou em estudos sobre a paz pela Universidade de Bradford, na Inglaterra, e lecionou na Universidade An-Najah na cidade de Nablus, na Cisjordânia, de 1979 a 1991.

Vivia na cidade de Jericó, na Cisjordânia, território ocupado por Israel.