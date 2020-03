Ministro das Finanças holandês faz 'mea culpa' sobre críticas a países do sul da UE

​​​​​​Wopke Hoekstra, ministro das Finanças da Holanda, admitiu à imprensa holandesa que esteve mal ao criticar os países do sul da UE na reunião do Conselho Europeu.

Em entrevista ao canal de televisão RTLZ, Hoesktra admitiu: "Não fomos empáticos o suficiente". Diz agora que "apelar à solidariedade faz sentido" e aponta que "uma UE forte também é do interesse da Holanda". "Deveríamos ter reagido melhor, inclusive eu", afirmou, referindo-se à forma como contestou o recurso a coronabonds para sair da crise económica na UE.

Nesse Conselho Europeu extraordinário de quinta-feira passada, Hoekstra e o primeiro-ministro Mark Rutte rejeitaram com veemência a emissão de dívida conjunta. O ministro das Finanças teve uma declaração em que pediu que Espanha fosse investigada por não ter capacidade orçamental para fazer face à pandemia que originou crítica e palavras fortes de António Costa.

"Esse discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo essa. Repugnante", disse António Costa quando questionado sobre a declaração do ministro das Finanças holandês. Para o primeiro-ministro, a afirmação do ministro holandês foi "uma absoluta inconsciência" e uma "mesquinhez recorrente" que "mina completamente aquilo que é o espírito da UE e que é uma ameaça ao futuro da UE".

Apesar destas declarações, a posição da Holanda sobre a emissão de dívida conjunta não mudou e a oposição a coronabonds mantém-se, insistindo que há outros mecanismos europeus para fazer face à crise.

