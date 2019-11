Militantes do Podemos dão luz verde a coligação com Sánchez

Os militantes do Podemos de Pablo Iglesias deram luz verde à coligação de governo com o PSOE de Pedro Sánchez. Na consulta que foi feita às bases, 96,8% dos que votaram (134 mil entre 523 mil inscritos) apoiam a participação do partido no executivo socialista nos termos do pré-acordo que foi assinado após as eleições de 10 de novembro.

A coligação entre os dois partidos não tem contudo a maioria no Congresso dos Deputados, estando o PSOE a negociar uma eventual abstenção da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) na ivnestidura de Sánchez. Os dois partidos vão reunir na tarde de quinta-feira.

O resultado da consulta do Podemos é superior ao registado em julho, quando houve uma consulta semelhante, tendo contudo as negociações acabado por não chegar a bom porto. Na altura, 70% dos 138 mil militantes que votaram foram a favor de um acordo.

No governo de coligação, Iglesias ocupará a vice-presidência da área social, com o Podemos a fixar ainda com os ministérios da Igualdade, do Trabalho e da Universidade. O acordo não está ainda concluído.

A consulta, obrigatório segundo os estatudos do Podemos, começou na sexta-feira acabou esta manhã. A pergunta era: "Estás de acordo em participarmos num governo de coligação nos termos do pré-acordo assinado por Pedro Sánchez e Pablo Iglesias?"

Os socialistas também fizeram uma consulta aos seus militantes. 92% deram o seu "sim" à aliança com Iglesias, com a participação a ser de 63%.