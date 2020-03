Mike Pence admite que tratamento pode estar disponível até ao verão

Um tratamento médico contra o Covid-19 poderá estar disponível "até ao verão ou início do outono", afirmou na segunda-feira o vice-Presidente dos EUA, Mike Pence, que coordena a luta contra a epidemia no país.

"Os tratamentos terapêuticos para aliviar as pessoas que contraírem [a doença] poderão estar disponíveis até ao verão ou início do outono", declarou Pence, durante um encontro com jornalistas, acrescentando que uma vacina "poderia não estar disponível antes do final do ano ou do início do próximo ano".

Os primeiros ensaios clínicos para uma vacina poderiam começar "nas próximas seis semanas", disse Pence.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.000 mortos e infetou quase 90 mil pessoas em 67 países, incluindo duas em Portugal.

Das pessoas infetadas, cerca de 45 mil recuperaram.

Além de 2.912 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.

Um português tripulante de um navio de cruzeiros está hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde confirmou os dois primeiros casos de infeção em Portugal, um homem de 60 anos e outro de 33, internados em hospitais do Porto.