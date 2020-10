Mera encenação? Fotos de Trump a trabalhar foram tiradas com 10 minutos de diferença

As fotografias que a Casa Branca divulgou do presidente norte-americano, Donald Trump, no Centro Médico Walter Reed foram tiradas com apenas dez minutos de diferença. O facto de o presidente ter sido fotografado em dois cenários diferentes, num deles sem casaco, sugere que as imagens terão sido encenadas, escreve a BBC.

Os metadados das duas imagens, com a hora a que foram tiradas, foram partilhados no Twitter pelo jornalista Jon Ostrower, que já colaborou com a CNN e o The Wall Street Journal.

"As fotos divulgadas pela Casa Branca esta noite do presidente a trabalhar no Walter Reed foram tiradas com dez minutos de diferença, às 17.25:59 e às 7.35:40 na Costa Leste, segundo os dados do EXIF de ambas na linha da AP que foram partilhadas pela Casa Branca esta noite", escreveu.

EXIF é a sigla de "Exchangeable Image File Format", a informação técnica sobre o momento em que foi tirada a fotografia que é gravada automaticamente pelas máquinas digitais.

A primeira foto a ser tirada é a que Trump aparece com o casaco, numa sala com armários brancos -- a mesma onde foi gravado o vídeo que divulgou mais tarde no seu próprio Twitter. Na segunda, que terá sido tirada dez minutos depois, está de camisa numa sala com armários de madeira.

Os críticos do Presidente alegam que na primeira imagem ele está apenas a assinar o seu nome no meio de um papel em branco e que na segunda foto está a mexer em pastas vazias, sendo o objetivo enganar os americanos, dando a ideia de que, mesmo doente, continua a trabalhar.

Casa Branca divulgou na última noite fotografias do presidente a trabalhar no hospital militar Walter Reed. © EPA/JOYCE N. BOGHOSIA / THE WHITE HOUSE / HANDOUT

O presidente norte-americano revelou que estava infetado com covid-19 na quinta-feira à noite (madrugada de sexta em Lisboa), sendo hospitalizado já na sexta-feira por precaução. Trump diz que continua a trabalhar, não tendo passado temporariamente a pasta ao vice-presidente Mike Pence, como está previsto na Constituição dos EUA.