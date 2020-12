Marcelo: "O acordo do Brexit permite a cooperação entre todos no futuro"

Marcelo Rebelo de Sousa assumiu esta quinta-feira, em declarações à SIC Notícias, que o acordo estabelecido para a saída do Reino Unido da União Europeia "faz toda a diferença" pois "permite a cooperação entre todos no futuro".

"Uma saída sem acordo teria sido uma saída em conflito e com atrito", começou por dizer o Presidente da República, explicando que o acordo "é muito importante porque havia domínios, como as pescas ou o mercado interno, em que o choque era negativo para todos". Ainda assim, recordou que o governo português tinha, junto do governo britânico, "acautelado bilateralmente a hipótese de uma saída sem acordo", algo que, sublinha, "não era a mesma coisa".

Em relação aos portugueses que vivem no Reino Unido, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que "deve-se continuar a explicar" todas as consequências deste acordo, recordando que Portugal tem naquele país "uma comunidade antiga, mas que já tem gente mais nova que para lá foi nos últimos anos".

Finalmente, questionado sobre as relações que se perspetivam com Joe Biden, presidente eleito dos Estados Unidos, realçou que existem "relações históricas" com Portugal, mas realçou "é muito positivo dizer que os EUA regressam ao acordo de Paris, em termos de alterações climáticas", mas também por anunciar "a aposta reforçada, para além da que já existe, na cooperação económica no quadro da União Europeia" e "o reforço da cooperação no quadro da NATO". Assim sendo, sublinhou o Presidente da República, "uma ação conjunta noutras áreas pode significar também um reforço das relações".