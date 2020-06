Manifestante provoca acidente com carro de Boris Johnson [Vídeo]

O carro do primeiro-ministro britânico Boris Johnson esteve envolvido num pequeno acidente quando seguia do Parlamento para Downing Street neste quarta-feira. O acidente não provocou feridos e foi causado por um manifestante - participava num protesto de curdos - que invadiu a rua quando o carro passava.

Quando o veículo em que seguia Boris Johnson deixou o Parlamento para percorrer a curta distância até Downing Street, após a sessão semanal de perguntas ao primeiro-ministro, um grupo de manifestantes protestava contra as iniciativas militares da Turquia sobre os rebeldes curdos e um deles correu na direção do carro, levando o motorista a travar repentinamente.

Um carro de segurança que seguia logo atrás embateu na traseira do Jaguar de Boris Johnson, deixando marcas visíveis.

O caso veio a público depois de um vídeo do acidente ter sido colocado nas redes sociais.

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5 - Steve Bray #HoldThemToAccount (@snb19692) June 17, 2020

O porta-voz oficial de Boris Johnson confirmou que o vídeo mostrava o carro do primeiro-ministro e que Johnson seguia na viatura, mas esclareceu que ninguém ficou ferido.

"Sim, era o carro do primeiro-ministro", disse o porta-voz. "Acho que o vídeo fala por si só do que aconteceu. Não há relatos de feridos".

Danos ficaram visíveis no Jaguar do primeiro-ministro britânico

A Polícia Metropolitana de Londres emitiu um comunicado em que explicou o incidente: "Um peão entrou na estrada, fazendo com que os veículos parassem subitamente, o que levou dois dos veículos do comboio a envolverem-se numa colisão apenas com danos materiais".

As autoridades acrescentaram que um homem "foi detido no local por ofensas à ordem pública e por obstruir a rodovia" e que todos os veículos envolvidos "puderam circular sem problemas".

Downing Street disse que não vai fazer mais comentários mais sobre o assunto.