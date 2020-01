Mais um infetado na Europa. Confirmado caso de coronavírus na Alemanha

Depois da França, o coronavírus chega à Alemanha. As autoridades alemãs confirmam que um homem está infetado com vírus. O homem reside no distrito de Starnberg, na Baviera, e de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde e Segurança Alimentar, o doente está em boas condições clínicas.

"Está a ser monitorizado e está isolado", anunciaram as autoridades nesta segunda-feira à noite, citadas pela imprensa alemã. As pessoas que tiveram contacto próximo com o homem serão informadas e aconselhadas sobre possíveis sintomas, medidas de higiene e formas de transmissão.

Ficou agendada para terça-feira uma conferência de imprensa com pormenores mas o porta-voz do Ministério da Saúde deixa uma mensagem de algum otimismo. "O risco da população da Baviera ser infetada com o novo coronavírus é atualmente considerado baixo", disse.

Na China já vai em 81 o número de mortes, com o último óbito a acontecer com um residente na Pequim, o primeiro caso na capital. Há mais de 2.800 infetados com o novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

Além do território continental da China, também foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Camboja, Nepal, Malásia, França, Austrália e Canadá.