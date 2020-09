Magnata da água engarrafada é o novo homem mais rico da China

China pode começar a vacinar cidadãos antes do final do ano

Já foi repórter, trabalhou na construção civil e em 1996 decidiu apostar no mercado de água engarrafada, que então estava a a começar a prosperar na China. Hoje, Zhong Shanshan, também conhecido nos media chineses como "O Lobo Solitário", é o novo homem mais rico da China.

O empresário que fundou a Nongfu Spring - assim se chama a sua famosa água engarrafada - ultrapassou o magnata da tecnologia Jack Ma (fundador da Alibaba) como o chinês com maior fortuna pessoal, segundo revelou esta quinta-feira o Índice de Bilionários da Bloomberg.

O património líquido (expressão que não podia ser mais apropriada neste caso) do fundador da Nongfu Spring, atingiu os 58,7 mil milhões de dólares (billions na escala numérica usada pelos EUA ), cerca de 50 mil milhões de euros, após a empresa de água engarrafada de Shanshan se ter estreado na bolsa de Hong Kong no início deste mês.

Isso faz com que o magnata das águas seja agora dois mil milhões de dólares mais rico do que o número um anterior, disse o fundador do Alibaba, Jack Ma, que viu a sua fortuna prejudicada pelo mau período do setor tecnológico nas bolsas mundiais nas últimas semanas.

A Nongfu Spring, que afirma ser a número um no enorme mercado de água engarrafada da China, é onipresente num país onde a maioria das pessoas evita água da torneira por motivos de saúde. A empresa levantou quase mil milhões de euros na sua oferta pública inicial em bolsa.

Investe em vacina contra a covid-19

Zhong também é presidente da Beijing Wantai Biological Pharmacy Co. Ltd., uma farmacêutica que se lançou na bolsa chinesa em abril e está na corrida à vacina contra a covid-19, desenvolvendo um spray nasal em conjunto com duas universidades.

A sua fatia maioritária no capital acionista da farmacêutica contribuiu em agosto para o aumento da sua fortuna pessoal em mais de 20 mil milhões de dólares (17 mil milhões de euros)

Zhong, um ex-repórter da província chinesa de Zhejiang, tem 66 anos e, segundo os media estatais chineses, também já foi um trabalhador da construção civil. As suas raras aparições públicas e a relutância em ser entrevistado levam os media a apelidá-lo de "Lobo Solitário".

Agora, o magnata da água engarrafada - cuja empresa produz também chás, sumos e bebidas vitaminadas - é o maior bilionário chinês e o segundo homem mais rico em toda a Ásia, apenas atrás do indiano Mukesh Ambani (Reliance Industries). Está também no top-20 (17.º) na lista dos 500 mais ricos do mundo.