Madrid. Uma em cada cinco camas está ocupada por infetados

Uma em cada cinco camas de hospital em Madrid já está ocupado por pacientes infetados com covid-19, de acordo com o relatório diário do Ministério da Saúde, citado pelo El País.

A capital espanhola regista uma ocupação de 21%, mais do dobro da média do país, onde 8,5% das vagas são destinadas ao atendimento a pessoas infetados com o novo coronavírus.

Significa que em apenas quatro dias houve um aumento de um ponto percentual, uma vez que na última sexta-feira a taxa d ocupação era de 7,5%.

Os hospitais de Madrid já tiveram que adiar operações não urgentes. Os hospitais com mais pacientes infetados com covid-19 são Gregorio Marañón e Doce de Octubre: cada um deles tem quase 250 pacientes internados com a doença.

No total, Madrid tem 3.095 doentes infetados em internamento, dos quais 359 estão em unidades de cuidados intensivos.

Um terço dos doentes hospitalizados em todo o país (9.752) está em Madrid.

Já esta quarta-feira, o vice-conselheiro de saúde de Madrid, Antonio Zapatero, v anunciou que vão endurecer as medidas restritivas na comunidade, sobretudo no que diz respeito à "mobilidade", perante o "crescimento sustentado" da pandemia na região, devido ao "relaxamento dos cidadãos", de acordo com o El Mundo.