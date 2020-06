Madrid tem mais de 6 mil mortes em residências dos serviços sociais. E não estão incluídas nos dados diários

Espanha registou zero mortes por covid-19, mas é um zero falso

A região de Madrid, a mais atingida em Espanha pela covid-19, registou 6.007 mortes desde 8 de março nas residências dos serviços sociais da cidade devido à pandemia, que não estão contabilizados nos dados gerais anunciados diariamente.

Segundo o número fornecido pelo departamento da Saúde regional, 1.268 pessoas correspondem a óbitos confirmados pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do vírus, e os restantes 4.739 a casos que apresentaram sintomas compatíveis com a doença.

O número total de mortes registadas nos 475 lares para idosos e nos 235 lares para deficientes e doentes mentais foi de 7.989 no citado período.

A informação estatística foi recolhida pelos diretores das residências da região e é enviada todas as terças e sextas-feiras ao Ministério da Saúde, assim como é feito por todas as comunidades autónomas espanholas.

Estas mortes não estão incluídas nos dados diários do Ministério da Saúde sobre o número de mortes com coronavírus, já que neste caso Madrid envia os óbitos ocorridos nos hospitais, com o teste PCR, que no último relatório enviado na terça-feira era de 8.691 pessoas.

Mais de 377 mil mortos em todo o mundo

Espanha é um dos países mais atingidos pela pandemia de covid-19 que, a nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, já provocou mais de 377 mil mortos e infetou mais de 6,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Segundo os últimos números oficiais fornecidos na terça-feira, desde o início da pandemia passaram pelo hospital e faleceram devido à doença 27.127 pessoas num total de 239.932 de casos confirmados com covid-19.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (106.180) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,8 milhões).

Seguem-se o Reino Unido (39.369 mortos, quase 278 mil casos), Itália (33.530 mortos, mais de 233.500 casos), o Brasil (31.199 mortes e mais 555 mil casos) França (28.940 mortos, mais de 188 mil casos) e Espanha (27.127 mortos, quase 240 mil casos).