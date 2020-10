Madrid recorre a drones para vigiar cemitérios no Dia de Todos os Santos

A autarquia de Madrid anunciou esta quarta-feira que irá colocar drones em dois dos maiores cemitérios da capital espanhola no Dia de Todos os Santos para garantir que as restrições impostas pela covid-19 são respeitadas.

Tradicionalmente, e seguindo os costumes católicos, as famílias espanholas visitam os túmulos dos entes queridos no feriado de 1 de novembro, mas este ano, a capacidade dos cemitérios em Madrid foi reduzida a metade por causa da pandemia.

Os grupos de visitantes serão limitados a, no máximo, seis pessoas e devem respeitar as regras de distanciamento social.

Para garantir que as pessoas cumpram as regras, um grupo de 275 a 300 policias municipais será enviado diariamente aos cemitérios da capital espanhola durante três dias a partir de 30 de outubro, informou a autarquia. O número é 20% maior do que no ano passado.

Os agentes serão apoiados por drones em dois dos maiores cemitérios da cidade, um dos quais é La Almudena, onde estão enterrados espanhóis famosos como a lenda do flamenco Lola Flores e o neurocientista vencedor do Nobel Santiago Ramon y Cajal.

O outro é o cemitério de Carabanchel.

"Não podemos permitir que se formem multidões dentro ou fora dos cemitérios nestes dias", disse o alcaide José Luiz Martinez-Almeida aos jornalistas.

Não é a primeira vez que a polícia de Madrid recorre a drones para impor restrições ao vírus: quando um confinamento nacional começou em março, a polícia usou alto-falantes montados em drones para avisar as pessoas em parques e espaços públicos para irem para casa.

Na semana passada, a Espanha tornou-se o primeiro país da União Europeia a ultrapassar um milhão de infeções confirmadas por covid-19, com o vírus ceifando mais de 35.000 vidas até agora. O país está em estado de alarme e Madrid é das zonas mais afetadas pela pandemia.