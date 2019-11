Londres. Parte de teto de teatro cai durante espetáculo em West End

O buraco no teto do teatro.

O Piccadilly Theatre, no West End de Londres, teve que ser evacuado depois de parte do teto ter caído em plena atuação da peça A Morte de Um Caixeiro Viajante , de Arthur Miller. Registaram-se apenas ferimentos ligeiros, segundo as autoridades britânicas.

No interior do teatro estariam cerca de 1100 espectadores, com o ator principal, Wendell Pierce, já no exterior a congratualr-se por a evacuação ter corrido bem e convidando as pessoas a contactar a produção para poderem assistir à peça.

As imagens publicadas nas redes sociais mostram um buraco no estuque de cerca de três ou quatro metros.

O jornalista Martin George, citado pelo The Guardian, explicou que aos dez minutos da peça era possível ouvir sons de água a pingar no Grand Circle (a galeria superior do teatro).

"As pessoas estavam a olhar em volta, a tentar perceber o que estava a acontecer, mas a peça continuou", explicou. "Com o passar dos minutos, o pingar tornou-se mais frequente e parecia que mais água estava a cair pelo teto, levando algumas pessoas a levantarem-se e a mudarem de lugar".

A certa altura, o som era de tal maneira alto que todos se levantaram e começaram a sair. "Quando nos levantámos, um grande pedaço de teto, cerca de três ou quatro metros, caiu. Houve pessoas a gritar nessa altura e toda a gente se levantou e começou a correr escadas abaixo", referiu George.