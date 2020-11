Líder da Al-Qaeda é dado como morto por "causas naturais"

O líder do grupo terrorista islâmico Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, terá morrido há cerca de um mês, de causas naturais, no Afeganistão. O facto está a ser avançado por alguns media internacionais citando fontes paquistanesas, mas tal não foi ainda confirmado por qualquer jornalista ou agência de informações ocidentais.

Ainda segundo as mesmas fontes, al-Zawahiri, médico de origem egípcia, sofria de asma e não tinha acesso a tratamentos. Supostamente, morreu de insuficiência respiratória.

A última vez que houve notícia do sucessor de Bin Laden foi por ocasião do aniversário dos atentados do 11 de setembro, numa mensagem gravada, segundo escreve a France-24.

Esta não é, no entanto, a primeira vez que Ayman al-Zawahiri é dado como morto, pelo que até o seu desaparecimento possa ser confirmado de forma mais concreta será prudente tratar esta informação com alguma reserva.