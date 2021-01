"Last Christmas". Música dos Wham lidera 36 anos depois de ser lançada

Single "Last Christmas" foi lançado no Natal de 1984

A canção Last Christmas liderou a lista de singles mais ouvidos na última semana no Reino Unido. Foi lançada pelo duo Wham em dezembro de 1984 e alcançou este ano pela primeira vez o primeiro lugar. O clássico natalício foi transmitido 9,2 milhões de vezes na semana de Natal, destronando Don't Stop Me Eating, do grupo LadBaby.

George Michael já cá não está para apreciar o feito, mas o seu parceiro de grupo, Ridgeley, manifestou-se"um tanto surpreso". Disse estar "encantado" e "profundamente satisfeito" com a notícia: "36 anos após o lançamento do single é, mais do que tudo, uma prova de seu encanto e intemporalidade". "

A canção foi escrita por George Michael que teve uma importante carreira a solo depois do fim definitivo dos Wham, em 1991. Morreu no dia de Natal de 2016, aos 53 anos de idade. "É um tributo adequado ao génio da escrita de canções George e com o qual teria ficado imensamente orgulhoso e totalmente emocionado", acrescentou Ridgeley.

Desde que a música foi lançada em 1984 esteve no top 10 mais seis vezes e foi cantada por muitos outros artistas. A letra também inspirou Emma Thompson a escrever o filme "Last Christmas", estreado o ano passado no Natal.

"Last Christmas" foi escrito por George Michael no seu quarto de infância em fevereiro de 1984, tinha 20 anos. Surgiu enquanto o cantor assistia a uma partida de futebol na casa de pais, em Hertfordshire. "Comemos algo e estávamos a relaxar com o som da televisão lá ao fundo, quando, despercebidamente , George desapareceu escada acima por uma hora ou mais", lembrou Ridgeley em 2017., continuando: "Quando desceu, estava muito empolgado, era como se tivesse descoberto ouro que, em certo sentido, ele tinha."

Efetivamente, a canção acompanhou sempre a vida artística de George Michael, que desde o primeiro instante acreditou que seria um grande sucesso. "Para mim, era o número um", disse ao Smash Hits em 1986.

A canção foi gravada em agosto no Advision Studios, em Londres, com uma decoração adequada à quadra natalícia. Filmaram o vídeo no final de 1984 na Suíça, com as backing vocal dos Wham, Pepsi e Shirlie, a modelo Kathy Hill e Martin Kemp dos Spandau Ballet, que na altura namorava com Shirlie e com quem se casou.

Além de todos os artefactos e elementos trazidos para o vídeo, natalício, Michael surge pela primeira vez sem a barba por fazer que era a sua imagem de marca.