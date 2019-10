Kim a cavalo na montanha sagrada deixa a Coreia à espera do grande anúncio

Trump e Kim: do velho caquético e do homem-foguete à positividade tremenda

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, foi ao monte Paektu, a montanha considerada sagrada pelos norte-coreanos, dar um passeio a cavalo. As imagens foram divulgadas pela agência estatal KCNA e logo surgiram especulações de que virá aí um anúncio importante.

Esta não é a primeira vez que o líder norte-coreano sobe a montanha com 2750 metros - onde reza a lenda terá nascido Dangun, o fundador do primeiro império coreano, há 4000 anos. E também Kim Jong-il, o pai e antecessor de Kim Jong-un.

Terá ainda sido ali que Kim Il-sung, o avô do atual líder, organizou a resistência contra os japoneses, que governaram a Coreia entre 1910 e o fim da II Guerra Mundial, em 1945. Pelo menos é o que garante a propaganda do regime de Pyongyang que usa a montanha como simbolo.

"Ao testemunhar os grandes momentos dos seus pensamentos no topo do Monte Peaktu, todos os oficiais que acompanhavam [Kim Jong-un] estavam convencidos com emoção e alegria que será uma grande operação para surpreender o mundo com admiração e dar um passo em frente na revolução norte-coreana.", afirma a notícia da KCNA.

Esta não é a primeira vez que Kim Jong-un sobre a montanha sagrada, vista pelos norte-coreanos como o caminho mais próximo para o céu. Em 2017 visitou o monte Paektu semanas antes do discurso de Ano Novo que marcou o ponto de viragem depois de meses de tensão com os EUA e com a Coreia do Sul, determinando a aproximação a ambos, que permitiu a realização de duas cimeiras com o presidente americano Donald Trump desde então. Em 2018, Kim esteve mesmo na montanha com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in.

Este passeio de Kim surge depois de, no início deste mês, responsáveis norte-americanos e norte-coreanos se terem reunido na Suécia, no primeiro encontro bilateral desde a segunda cimeira entre Kim e Trump, em junho, na zona desmilitarizada que divide as duas Coreias desde o fim da guerra (1950-53).

Mas as discussões acabaram por terminar sem nenhum desenvolvimento positivo, com os norte-americanos a dizer apenas que foram "boas. Pouco antes deste encontro, a Coreia do Norte - uma potência nuclear que já realizou seis ensaios da bomba atómica - lançou um novo tipo de míssil balístico, naquele que foi o 11.º teste deste género desde o início do ano.