Kamala Harris promete abrir caminho para as mulheres americanas

Kamala Harris, vice-presidente eleita dos Estados Unidos, afirmou que sendo a primeira mulher a aceder ao cargo não será a última. No discurso de vitória, agradeceu aos norte-americanos por terem votado pela "esperança, unidade, decência, ciência e verdade" para iniciar "um novo dia" no país.

"Embora possa ser a primeira mulher neste cargo, não serei a última. Porque cada menina que nos vê esta noite, vê que este é um país de possibilidades", disse, em Wilmington, no estado do Delaware.

Vestida de branco como as sufragistas, no mesmo ano em que se comemorou o centenário do direito das mulheres a votar nos Estados Unidos, Harris garantiu que não teria chegado a este momento sem aquelas ativistas e sem os milhões de norte-americanas que votaram nas presidenciais de 3 de novembro.

A vice-presidente eleita prestou também homenagem a "gerações de mulheres, negras, asiáticas, brancas, latinas e nativas norte-americanas que, ao longo de toda a história, abriram caminho para o momento desta noite". "Mulheres que lutaram e tanto sacrificaram pela igualdade, a liberdade e a justiça para todos, incluindo mulheres negras, com as quais frequentemente não se conta, mas que frequentemente demonstram ser a coluna vertebral da nossa democracia", sublinhou.

Harris dirigiu-se também às crianças dos Estados Unidos, independentemente do género: "Sonhem com ambição, liderem com convicção e atrevam-se a olharem para vós próprios de uma forma como os outros nunca vos viram, simplesmente porque nunca o viram antes".

A ainda senadora democrata pelo estado da Califórnia proferiu o discurso antes da intervenção do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, a quem agradeceu por ter "tido a audácia" de "escolher uma mulher como vice-presidente". "Tentarei ser a vice-presidente que Joe Biden foi para o presidente Obama: leal, honesta e preparada, e acordar todos os dias a pensar em vós e nas vossas famílias", garantiu.

Harris comprometeu-se a trabalhar "para salvar vidas e derrotar a pandemia" de covid-19, para reconstruir a economia e combater a crise climática e para "eliminar a raiz do racismo sistémico no sistema de Justiça e na sociedade" norte-americana, razão dos protestos deste ano nos Estados Unidos.

No início da intervenção, Kamala Harris citou o líder do movimento dos direitos cívicos John Lewis, que morreu este ano: "A democracia não é um estado, é um ato", usando esta citação para refletir sobre "a luta e o sacrifício" que implicam proteger esta forma de Governo.

Joe Biden foi anunciado, no sábado, como vencedor das eleições presidenciais de 3 de novembro, de acordo com projeções dos media norte-americanos. Segundo as projeções, Biden totaliza 290 "grandes eleitores" do Colégio Eleitoral, derrotando o candidato republicano e atual presidente Donald Trump.

A posse de Biden como 46.º presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro de 2021.