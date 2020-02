Justiça angolana nega estar a negociar com Isabel dos Santos

Isabel dos Santos é constituída arguida em Angola e sai do EuroBic

A Procuradoria-Geral da República de Angola garante que não estão em curso quaisquer negociações com Isabel dos Santos para o levantamento do arresto dos bens da filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, que foi constituída arguida por alegada má gestão e desvio de fundos durante a passagem pela petrolífera estatal Sonangol. E garante que os processos judiciais contra Isabel dos Santos continuam a decorrer.

"Não há qualquer negociação em curso com a cidadã Isabel dos Santos ou seus representantes, referente aos 'processos (criminais e cíveis) que contra ela decorrem", lê-se num dos pontos do comunicado emitido pela PGR, já depois de no sábado o semanário Expresso ter noticiado que estava a ser negociada a devolução de dinheiro a Angola.

O gabinete do PGR de Angola, Hélder Pitta Grós, é perentório: "A Procuradoria-Geral da República, enquanto autoridade responsável pela Instrução Preparatória dos processos crimes e fiscal da legalidade, continua a exercer o seu papel nos processos em curso contra a referida cidadã."

O comunicado a que o DN teve acesso, sublinha ainda que "não há qualquer posicionamento, manifestação ou ato da Procuradoria-Geral da República a respeito de qualquer iniciativa de negociação com a cidadã Isabel dos Santos".