Italiano fez 450 km a pé após zanga com a mulher e foi multado por violar recolher obrigatório

Nas redes sociais já lhe chamam Forrest Gump (a personagem do filme de Robert Zemeckis interpretada por Tom Hanks que estava sempre a correr). Um cidadão italiano saiu de casa para espairecer depois de uma discussão com a mulher e acabou por andar... 450 quilómetros.

O episódio insólito aconteceu há uns dias em Itália. E a caminhada só foi interrompida porque o homem foi interpelado pela polícia, quando caminhava por uma rua em Fano, na costa do Adriático, uma semana depois de ter deixado a sua casa em Como, no norte de Itália.

O indivíduo, de 48 anos, acabou por ser multado pela polícia, já que violou as regras do recolher obrigatório (na região é proibido andar na rua entre as 22.00 e as 5.00 horas da manhã) quando foi encontrado pela polícia a caminhar de madrugada - teve de pagar uma multa de 400 euros.

A história foi inicialmente contada pelo jornal Il Resto del Carlino, de Bolonha, mas rapidamente se tornou viral nos media italianos.

Alguns comentários nas redes sociais apelidaram o homem como um herói e questionaram a multa. Num comentário podia até ler-se que o homem devia ser recompensado com um par de sapatos pela quantidade de quilómetros que andou. Outros elogiaram a atitude desde italiano, que decidiu sair de casa depois de discutir com a mulher em vez de recorrer à violência.

"Vim até aqui a pé. Não andei em qualquer transporte", disse o homem às autoridades quando o interpelaram uma semana depois, a 450 quilómetros de casa. "Ao longo do caminho fui conhecendo pessoas que me deram comida e bebida. Estou bem, apenas um pouco cansado", acrescentou este Forrest Gump italiano, que andou cerca de 60 quilómetros por dia.

Depois de verificar a identidade do homem, a polícia descobriu que a mulher já tinha participado o seu desaparecimento há alguns dias. As autoridades contactaram então a senhora, que viajou para Fano para o ir buscar. Além da multa de 400 euros, a mulher pagou ainda a estadia de uma noite do marido num hotel da cidade, para onde foi encaminhado pela polícia para descansar depois de ter feito a pé 450 quilómetros.