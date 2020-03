Isolar idosos e doentes. Plano de Bolsonaro saiu da cabeça do "gabinete do ódio"

Bolsonaro pede fim do isolamento no Brasil

Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que quer que o confinamento no Brasil por causa do coronavírus seja reservado apenas a doentes e a idosos, os grupos de maior risco. A ideia do "isolamento vertical", como lhe chamou, partiu do núcleo de conselheiros informais conhecido como "gabinete do ódio", liderado pelo seu filho Carlos Bolsonaro. Com o plano, o presidente acredita conseguir minimizar a crise económica decorrente da pandemia e aglutinar os seus apoiantes no combate sempre intenso das redes sociais. Em contrapartida, ao contradizer a Organização Mundial de Saúde (OMS), chocou a opinião pública nacional - e internacional -, a classe política, o poder judicial e até setores do seu próprio governo.

"Cara, você tem que isolar quem você pode. Você quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso e levar para um lugar? É a família dele que tem que cuidar dele no primeiro lugar (...) os responsáveis pela minha mãe de 92 são os seus meia dúzia de filhos​", disse Bolsonaro, em frente ao Palácio do Alvorada, onde mora, em comentário ao seu discurso transmitido em direto nas televisões na noite de terça-feira.

Luiz Henrique Mandetta, ministro da saúde de Bolsonaro, que tem sido o rosto da luta contra a propagação do Covid-19, com discurso alinhado à OMS e à maioria dos países, não reagiu ainda ao plano. "Vou conversar com ele [sobre o plano] e tomar a decisão", disse o presidente. Mais tarde, Mandetta disse que só sai do executivo demitido mas fontes próximas dele avisaram que o ministro não está de acordo com o "isolamento vertical".

Enquanto Bolsonaro defende a teoria do "isolamento vertical" em todo o Brasil, a maioria dos governadores estaduais vem praticando medidas muito mais restritivas. Nomeadamente, João Doria, de São Paulo, e Wilson Witzel, que governam os dois únicos estados com mortes por coronavírus contabilizadas. "Alguns poucos governadores e prefeitos, não todos, estão cometendo um crime, rebentando com o Brasil e destruindo empregos" e citou Doria e Witzel, seus ex-aliados mas hoje rivais políticos. "Fazem demagogia barata para se colocarem como salvadores da pátria e esconderem outros problemas", afirmou.

Ao longo do dia, em reunião por videoconferência, Bolsonaro e Doria trocaram acusações.

Outra consequência do isolamento geral da população para Bolsonaro, que no seu discurso ao país pediu o regresso das atividades escolares, a reabertura do comércio e outras medidas, pode ser "a instabilidade democrática". "O Brasil pode ainda sair da normalidade democrática que vocês [imprensa] tanto defendem (...) Não é da minha parte não, fique tranquilo", afirmou o chefe de estado, atribuindo esse risco à oposição de esquerda.

Bolsonaro não se importou com as críticas que o seu discurso recebeu. "Críticas de quem nunca fez nada pelo Brasil até me deixam feliz".

Uma chuva de críticas

Um dos primeiros a manifestar-se foi o presidente do Senado Davi Alcolumbre, infetado com coronavírus: "Neste momento grave, o país precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde da sua população".

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados lembrou que vem pedindo "sensatez, equilíbrio e união". "O pronunciamento do presidente foi equivocado ao atacar a imprensa, os governadores e especialistas em saúde pública".

Ambos são do partido de centro-direita DEM, o mais representado no executivo.

"A pandemia do Covid-19 exige solidariedade e co-responsabilidade. A experiência internacional e as orientações da OMS na luta contra o vírus devem ser rigorosamente seguidas por nós. As agruras da crise, por mais árduas que sejam, não sustentam o luxo da insensatez", afirmou Gilmar Mendes, juiz do Supremo Tribunal Federal.

"A manifestação em cadeia de rádio e televisão do presidente da República contraria as determinações da OMS. Nós continuaremos firmes, seguindo as orientações médicas, preservando vidas. Eu peço a você, por favor, fique em casa", reagiu Wilson Witzel, governador do Rio, do PSC, de direita..

Para Rui Costa, governador da Bahia pelo PT, de esquerda, Bolsonaro devia "acordar". "Não é gripezinha. Vou continuar trabalhando em defesa da vida. Olhar nos olhos das pessoas e dizer: estamos numa guerra. Acorda. Temos que vencê-la. Chega de discurso vazio e delírios. Vamos trabalhar mais e mais. Responsabilidade. Todos contra o coronavírus".

Bolsonarista de primeira hora, o governador de Goias, Ronaldo Caiado, médico de profissão, rompeu colm o presidente. "Ponto final", afirmou.

"Eu não ia voltar ao tema, mas o presidente repetiu opiniões desastradas sobre a pandemia", defendeu Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, presidente de 1995 a 2003. "O momento é grave, não cabe politizar, mas opor-se aos infecciologistas passa dos limites. Se não calar estará preparando o fim. E é melhor o dele que de todo o povo. Melhor é que se emende e cale."

"Vimos em rede nacional um presidente desqualificado mentir, debochar e provocar um país que, apesar dele, luta bravamente e se une para enfrentar umas das maiores crises da história", afirmou Marcelo Freixo, do esquerdista PSOL.

O liberal Kim Kataguiri, do DEM, disse que "o presidente dobrou a aposta do discurso lunático e colocou em xeque as políticas de isolamento defendidas pelo seu próprio ministro da Saúde (...) Em vez de propor soluções, preferiu atacar a imprensa, os governadores e fazer piada em rede nacional. Tragédia anunciada."

Associações médicas juntaram-se ao longo das últimas horas ao coro.

"Gabinete de ódio"

Bolsonaro garantiu que o discurso que motivou reações unânimes de descontentamento foi redigido pelo próprio. Mas a escolha do tom e a iniciativa de o comunicar na noite de terça-feira partiu do "gabinete de ódio", como é chamado, até pelo próprio presidente, o grupo que trabalha num anexo do Planalto.

Composto por Carlos Bolsonaro, segundo filho de Bolsonaro, e por três bolsonaristas remunerados, de 31, 26 e 25 anos, o gabinete tem como prioridade manter viva a chama do confronto com a oposição de esquerda, encarnada sobretudo pelo PT e por Lula da Silva, e com isso deixar a militância bolsonarista em ponto de rebuçado nas redes sociais e nas conversas de bar. Além disso, acusam deputados que entretanto romperam com a família presidencial, como Joice Hasselman, do PSL, ex-partido de Bolsonaro, o "ministério da raiva", outro dos seus epítetos, encarrega-se também de destruir as reputações de quem discordar do presidente.

Foi após reunião com esse núcleo, cujo guru comum é Olavo de Carvalho, filósofo amador radicado nos Estados Unidos, que o discurso à nação foi redigido. A ala militar do governo - seis ministros são generais - opôs-se e sugeriu uma declaração "em tom conciliatório". E o ministro da saúde não foi ouvido.

"Carluxo", umas das alcunhas de Carlos Bolsonaro, subiu para o topo dos assuntos mais comentados no Brasil logo na manhã desta quarta-feira. Antes de ser protagonista neste episódio, já levara à demissão de dois ministros próximos do pai, Gustavo Bebianno e Santos Cruz, e mantivera ataque cerrado a Hamilton Mourão, o vice-presidente do Brasil.