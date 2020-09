Isolamento social em aldeia espanhola junto à fronteira portuguesa

Espanha com falta de profissionais de saúde para lidar com segunda vaga

A vice-presidente e conselheira do Tesouro e da Administração Pública do executivo regional, Pilar Blanco-Morales, fez, em conferência de imprensa, o anúncio das medidas especiais de intervenção administrativa de natureza específica e temporária relacionadas com Eljas e duas outras localidades da comunidade autónoma, que devem ainda ser ratificadas pela autoridade judicial.

Nestas aldeias, onde a liberdade de circulação é mantida, são reforçados os limites de capacidade e reuniões em locais públicos e privados.

O presidente da câmara de Eljas, Antonio Bellanco, já tinha pedido esta semana aos habitantes da povoação para só saírem de casa se fosse estritamente necessário, tendo ainda apelado aos familiares, que estão fora, para não irem à aldeia.

Bellanco informou na terça-feira a população, através das redes sociais, que no município havia 106 casos confirmados positivos com o novo coronavírus, de acordo com as autoridades sanitárias.

La Junta aplica medidas especiales para frenar la #Covid19 en Eljas, Malpartida de Cáceres y Cabeza del Buey:



✅Asilamiento de #Eljas.

✅Prorrogar 14 días las medidas especiales en #CabezaDelBuey

✅Limitación de aforos en #MalpartidaDeCáceres



https://t.co/BQD1Kmxkud pic.twitter.com/HKyunGTwAB - Junta de Extremadura (@Junta_Ex) September 23, 2020

A Junta (Governo regional) da Extremadura declarou o surto em Eljas no passado dia 18 de Setembro com 27 positivos (100 contactos diretos) e a partir de segunda-feira os estudantes da aldeia, tanto os que cursam fora como dentro da sua localidade, mudaram para o ensino telemático (à distância).

A maior parte da população de Eljas fala um idioma da família galaico-portuguesa, denominado Fala de Xálima.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 971 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.928 em Portugal.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (41.825 mortos, mais de 403 mil casos), seguindo-se Itália (35.738 mortos, mais de 300 mil casos), França (31.338 mortos, mais de 458 mil casos) e Espanha (30.904 mortos, mais de 682 mil casos).