Irão rasga acordo nuclear de 2015 e voltará a produzir urânio enriquecido sem limites

Países da UE incluídos no acordo nuclear do Irão preparam reunião de emergência

O Irão deixará de cumprir o acordo nuclear de 2015, informou a televisão estatal do país neste domingo, citando uma declaração do presidente iraniano Hassan Rouhani dizendo que o país não irá observar os limites acordados relativamente ao enriquecimento do urânio, bem como à quantidade urânio enriquecido armazenado, ou no que toca à pesquisa e ao desenvolvimento das suas atividades nucleares. Desta forma, o Irão está a sair de um acordo que tinha sido negociado com as principais potências mundiais, incluindo os Estados Unidos, de forma a garantir a paz.

O anúncio surge depois de um responsável iraniano ter adiantado que o país estava a ponderar tomar medidas mais duras em retaliação pela morte do general iraquiano Qassem Soleimani num ataque dos Estados Unidos na sexta-feira, em Bagdade.

Apesar disso, o Irão assegura que irá continuar a cooperar com a Agência Internacional da Energia Atómica e admite a possibilidade de voltar a cumprir as normas do acordo nuclear, caso os interesses do país sejam garantidos e as sanções retiradas.

Ainda não há qualquer reação da Agência Internacional de Energia Atómica, das Nações Unidas, que observa o programa do Irão. E também ainda não é claro qual será o impacto prático desta decisão.

O Plano Conjunto de Ação (ou Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA -, em inglês) é um acordo firmado a 14 de julho de 2015 em Viena pelo Irão e pelos países com assento no Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia), mais a Alemanha, e que visa restringir a capacidade do Irão desenvolver armas nucleares.

O acordo do nuclear não permite que o Irão enriqueça mais do que 3,67% o urânio.

Em maio de 2018, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu retirar-se unilateralmente do acordo e restabelecer sanções ao Irão, incluindo no setor petrolífero. Trump justificou a saída deste pacto ao acusar o Irão de nunca ter renunciado a dotar-se de uma arma atómica (enquanto Teerão sempre desmentiu esta acusação) e de ser a origem de todos os problemas no Médio Oriente. As novas sanções dos EUA provocaram uma fuga das empresas estrangeiras do Irão, que tinham regressado após o acordo, fazendo cair a economia iraniana numa grave recessão.

Um ano depois, o Irão, considerando que tinha sido muito paciente, mas que os restantes signatários não tinham tomado qualquer medida face à decisão dos EUA, resolveu quebrar o compromisso e anunciou que iria voltar a investir no enriquecimento de urânio. Em julho do ano passado, os outros países que estavam no acordo manifestaram a sua preocupação relativamente ao facto de o Irão estar a ultrapassar os limites de enriquecimento de urânio, o que poderia significar que o país estaria a produzir armas atómicas.

No entanto, a posição anunciada este domingo pelo presidente iraniano já não tem a ver com as sanções económicas dos EUA. A nova crise Irão-Eua foi provocada pela morte do comandante da força de elite iraniana Al-Quds, Qassem Soleimani, na sexta-feira, num ataque aéreo no aeroporto internacional de Bagdade que o Pentágono declarou ter sido ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos. O ataque ocorreu três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana que durou dois dias e apenas terminou quando Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.

O ataque provocou uma escalada de tensão na região com o Irão a garantir que o país e "outras nações livres da região" vão vingar-se dos Estados Unidos. No início de domingo, o Iraque votou a expulsão de tropas estrangeiras e o Hezbollhan prometeu acabar com a presença de militares americanos no Médio Oriente.